Los signos bendecidos del 15 al 19 de abril por el fin de la temporada de Aries

Del 15 al 19 de abril, el cierre de la temporada de Aries funcionará como un portal energético e impulsa la intensidad sobre los signos bendecidos del zodiaco, que deberán buscar la dirección de la estabilidad en la era de Tauro.

En ese sentido, no todos los signos reciben la energía como bendición. Aries, por supuesto, es el más beneficiado, pero no es el único. De acuerdo con las predicciones astrológicas , son los siguientes:

ARIES (Está en su climax de energía)

Todo lo que sembraste en tu temporada empieza a alinearse. El cierre no te debilita, al contrario, te premia. Tu voluntad, tus decisiones y tu impulso están en su punto más alto. Si logras controlar la impulsividad, puedes concretar avances importantes o tomar decisiones que marquen un antes y un después. El reto está en no dabotearte con prisa ni enojos.

VIRGO (Habrá liberación)

Durante estos días finales de Aries, todo el trabajo interno que hiciste empieza a rendir frutos. Estás soltando cargas, cerrando ciclos y recuperando control emocional. Además, la cercanía de Tauro te empieza a traer claridad y paz mental.

LIBRA (Tu mente despierta)

Entre el 15 y el 19, tu intuición y claridad aumentan. Empiezas a entender lo que antes te confundía y eso te da ventaja frente a conflictos. Puedes convertir problemas en decisiones inteligentes.

SAGITARIO (Tu creatividad crece)

Este cierre de Aries te impulsa directamente: te sientes más atractivo, más seguro y con ganas de avanzar en proyectos personales o románticos. Si controlas el ego, puedes brillar muchísimo.

Aries está en su mejor momento, antes del cierre de temporada y llegada de la era de Tauro.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué pasará con los demás signos durante el cierre de la era de Aries?

Los demás signos tendrán un impacto en energía positiva variada. Por ejemplo, Cáncer y Leo recibirán un pequeño empujón positivo, que se materializa por capacidad de liderazgo y nuevas ideas, respectivamente, pero deben de alejarse de aquello que los hunde poco a poco: la presión laboral.

En ese sentido, Tauro, Escorpio, Acuario y Piscis son los menos favorecidos estos días porque la energía de Aries se siente más como conflicto que como impulso, según las predicciones.

¿Cuándo inicia la era de Tauro 2026?

La temporada de Tauro inicia el próximo domingo 19 de abril de 2026, y termina el 20 de mayo. Este signo trae estabilidad propia e impulsará a los signos de tierra, según predice Astrostyle.