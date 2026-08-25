Los signos que tienen un reinicio cósmico del 26 al 31 de agosto por el eclipse de luna: horóscopos de Mhoni Vidente

El eclipse de Luna marca un momento de cambios, cierres y nuevos comienzos para el zodiaco. Del 26 al 31 de agosto, 4 signos podrían sentir con mayor intensidad la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado y abrirse a nuevas oportunidades. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente , Virgo, Libra, Aries y Acuario son los signos que presentan las señales más claras de un reinicio cósmico.

Sus predicciones hablan de transformación personal, limpieza emocional, cierre de ciclos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de los próximos días.

VIRGO

Virgo es el signo que presenta la señal más clara de un nuevo ciclo personal. Su temporada de cumpleaños marca simbólicamente un punto de renovación, mientras que el horóscopo habla directamente de una importante transformación personal. El dinero puede traer una sorpresa, un regalo o una oportunidad inesperada, mientras que en el amor, las relaciones consolidadas pueden avanzar hacia un compromiso mayor. Es un periodo para dejar atrás una versión anterior de sí mismo y comenzar con nuevas metas. Virgo entra en una etapa de renovación. Lo que parecía estancado comienza a moverse y puede recibir una señal que confirme que está tomando el camino correcto.

El horóscopo de Virgo para hoy.|(ESPECIAL/CANVA)

LIBRA

Libra también aparece entre los signos con mayor energía de reinicio porque su predicción habla literalmente de hacer una limpieza profunda en la vida y quedarse con lo que realmente aporta. Esta energía encaja con un periodo de eclipse porque representa soltar personas, situaciones y cargas que ya cumplieron su función. Además, la recuperación de deudas o pagos pendientes puede representar el cierre de asuntos del pasado. Libra puede experimentar una liberación emocional y económica. Una situación que llevaba tiempo esperando podría finalmente resolverse, dejando espacio para algo nuevo.

ARIES

Aries tiene una de las señales más fuertes de transformación: cerrar definitivamente los ciclos del pasado. El horóscopo no solamente habla de terminar una etapa, sino también de concentrarse en aquello que está construyendo. Además, aparece una energía de éxito y abundancia en el dinero. La advertencia sobre posibles fraudes indica que el nuevo comienzo deberá estar acompañado de prudencia y buenas decisiones. Aries comienza a cortar con situaciones que le impedían avanzar. Después de ese cierre puede abrirse una etapa de mayor estabilidad económica y crecimiento personal.

ACUARIO

Acuario completa este grupo porque su horóscopo pone el énfasis en la fuerza espiritual y la claridad. También señala la necesidad de liquidar cuentas pendientes y eliminar gastos o servicios innecesarios. Esto puede interpretarse como una limpieza tanto material como energética. En el amor, una crisis puede resolverse si Acuario evita reaccionar de manera impulsiva. Acuario atraviesa un proceso de depuración. Al cortar con cargas innecesarias y resolver asuntos pendientes, recuperará claridad para tomar una decisión importante.