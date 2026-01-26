Estos son los lugares en la CDMX donde puedes celebrar el Año Nuevo Chino 2026: fechas y actividades

Estamos a pocos días de celebrar el Año Nuevo Chino 2026 , celebración asiática que muchos países han adoptado, permitiendo que el público internacional pueda disfrutar de la festividad. Por suerte, para los habitantes de la CDMX, habrá varios lugares donde puedan disfrutar de la celebración.

Es así que te detallaremos dónde puedes unirte a la enorme fiesta, detallando fechas y actividades para que puedas acudir. Así que toma nota de todas las recomendaciones.

¿Dónde se celebra el Año Nuevo Chino en la CDMX?

Desfile temático

El 7 de febrero desde las 10 de la mañana, el Museo Nacional de las Culturas, junto a la Embajada de China en México y el Centro Cultural de China en México, dentro del museo, hará todo un desfile tradicional, además de hacer múltiples actividades culturales. La entrada es completamente gratuita.

Festival Cultural Año Nuevo Chino

En el Centro Nacional de las Artes, se hará todo un festival del Año Nuevo Chino 2026 en sus áreas verdes, donde podrás ser testigo de varias danzas, presentaciones, exposiciones, gastronomía y funciones de teatro, disponible el 14 y 15 de febrero desde las 11 am a las 6 pm. El ingreso es completamente gratuito.

Barrio Chino se viste de gala

Como era de esperarse, el Barrio Chino en el centro de la CDMX tendrá su propio desfile y una amplia variedad de establecimientos. Los festejos comenzarán en las fechas del 16 y 17 de febrero. Aunque no hay horario de inicio de actividades, te recomendamos que llegues aproximadamente a las 11 de la mañana. Conforme se hace más tarde, suele llenarse más.

¿Qué actividades se celebrararn en el Barrio Chino en 2026?

Para la celebración del Año Nuevo Chino 2026 , es usual que la gente vaya a conocer el Barrio Chino en la CDMX, un lugar emblemático para la importante fiesta. Cuando se hace el festejo suelen hacerse todo tipo de actividades.

Usualmente, uno de los más conocidos son las danzas tradicionales que se hacen con los emblemáticos dragones rojos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la cartelera de presentaciones. Ahora que ya conoces las fechas no lo dejes pasar, así podrás incorporarte a la gran celebración anual.