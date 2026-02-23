Horóscopo para cada signo del zodiaco del 23 de febrero al 20 de marzo: Mercurio retrógrado

El inicio de Mercurio retrógrado se dará el próximo 26 de febrero de 2026 y marca uno de los períodos más intensos a nivel comunicacional, mental y emocional del calendario astrológico. La influencia de este tránsito comienza a sentirse a partir de lunes 23 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo en el signo de Piscis. Invita a revisar decisiones, replantearse ideas y prestar atención a todo aquello que parecía claro, pero que ahora necesita una segunda mirada.

En astrología, Mercurio rige la comunicación, los pensamientos y los intercambios cotidianos. Al retrogradar en Piscis (un signo sensible, intuitivo y emocional), su influencia se vuelve más introspectiva y confusa, pero también profundamente reveladora. Es un momento ideal para frenar y reflexionar.

Horóscopo: predicciones para cada signo durante la influencia de Mercurio retrógrado en Piscis 2026

Aries : deberá revisar decisiones impulsivas y frenar el ritmo. Es un período para cerrar temas pendientes y atender su mundo interno antes de avanzar.

: deberá revisar decisiones impulsivas y frenar el ritmo. Es un período para cerrar temas pendientes y atender su mundo interno antes de avanzar. Tauro : puede experimentar confusiones en amistades o proyectos colectivos. Es clave aclarar malentendidos y replantear objetivos a futuro.

: puede experimentar confusiones en amistades o proyectos colectivos. Es clave aclarar malentendidos y replantear objetivos a futuro. Géminis : su regente retrógrado impacta de lleno en su vida profesional. Deberá revisar contratos, decisiones laborales y evitar apresurarse en cambios importantes.

: su regente retrógrado impacta de lleno en su vida profesional. Deberá revisar contratos, decisiones laborales y evitar apresurarse en cambios importantes. Cáncer : atraviesa un momento de revisión de creencias, estudios o planes de viaje. Puede replantear su rumbo y encontrar nuevas perspectivas.

: atraviesa un momento de revisión de creencias, estudios o planes de viaje. Puede replantear su rumbo y encontrar nuevas perspectivas. Leo : se activan temas emocionales profundos. Es un tiempo de introspección, sanación y revisión de vínculos íntimos.

: se activan temas emocionales profundos. Es un tiempo de introspección, sanación y revisión de vínculos íntimos. Virgo : se ve especialmente afectado, ya que Mercurio es su regente. Deberá revisar relaciones, acuerdos y evitar decisiones definitivas en pareja o sociedades.

: se ve especialmente afectado, ya que Mercurio es su regente. Deberá revisar relaciones, acuerdos y evitar decisiones definitivas en pareja o sociedades. Libra : enfrenta desorden en rutinas o temas laborales. Es importante reorganizar hábitos y prestar atención a su bienestar físico y emocional.

: enfrenta desorden en rutinas o temas laborales. Es importante reorganizar hábitos y prestar atención a su bienestar físico y emocional. Escorpio : puede experimentar confusión en temas amorosos o creativos. Es recomendable no idealizar situaciones y tomarse el tiempo para comprender lo que siente.

: puede experimentar confusión en temas amorosos o creativos. Es recomendable no idealizar situaciones y tomarse el tiempo para comprender lo que siente. Sagitario : atraviesa revisiones familiares y emocionales. Pueden surgir temas del pasado que necesitan ser resueltos.

: atraviesa revisiones familiares y emocionales. Pueden surgir temas del pasado que necesitan ser resueltos. Capricornio : deberá cuidar su comunicación. Malentendidos, errores o conversaciones confusas pueden generar tensiones si no se maneja con claridad.

: deberá cuidar su comunicación. Malentendidos, errores o conversaciones confusas pueden generar tensiones si no se maneja con claridad. Acuario : revisa temas económicos y de autoestima. Es un buen momento para replantear gastos, ingresos y el valor personal.

: revisa temas económicos y de autoestima. Es un buen momento para replantear gastos, ingresos y el valor personal. Piscis: con Mercurio retrógrado en su signo, vive un período de revisión total de identidad, pensamientos y decisiones personales. Es un tiempo clave para reencontrarse consigo mismo.

Astrología: ¿Qué pasa con Mercurio retrógrado en Piscis y cuál es su energía disponible?

A nivel energético, Mercurio retrógrado en Piscis activa una vibración de introspección, sensibilidad y revisión emocional. A diferencia de otros signos donde la retrogradación se vive desde lo mental, en Piscis se experimenta desde lo intuitivo, lo simbólico y lo inconsciente.

La energía disponible invita a bajar el ritmo, escuchar la voz interior y prestar atención a señales sutiles como sueños, emociones o intuiciones. Es un tránsito ideal para cerrar ciclos, sanar heridas del pasado y replantearse decisiones desde un lugar más consciente. Aunque puede traer confusión o inseguridades, su propósito es permitir una pausa necesaria para avanzar con mayor claridad en el futuro.