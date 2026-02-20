6 signos tendrán un golpe de suerte por la alineación de Mercurio, Venus y Júpiter en la última semana de febrero 2026

La última semana de febrero de 2026 llega con una de las configuraciones más favorables del mes: el trígono entre Mercurio y Venus en Piscis y Júpiter en Cáncer. Esta alineación en casas de agua activa una corriente energética fluida, emocional y expansiva para varios signos del zodiaco.

En astrología, las alineaciones en trígono representan aspectos armónicos donde la energía circula sin bloqueos. Cuando intervienen planetas como Venus (relacionado con el amor y el disfrute), Mercurio (vinculado a la comunicación) y Júpiter (símbolo de la expansión y la abundancia), el resultado es una combinación favorable que puede traducirse en golpes de suerte, buenas noticias y oportunidades inesperadas.

Los 6 signos más afortunados por el trígono de agua entre Mercurio, Venus y Júpiter en febrero de 2026

Tauro : encuentra estabilidad y oportunidades en temas económicos, familiares o laborales. La energía del trígono le permite tomar decisiones con seguridad y avanzar sin obstáculos.

Cáncer : con Júpiter en su signo, vive un período de expansión personal, emocional y familiar. La suerte llega en forma de crecimiento, decisiones acertadas y situaciones que le devuelven seguridad y confianza en sí mismo.

Virgo : se ve beneficiado en relaciones de pareja y sociedades. Puede iniciar vínculos importantes o fortalecer los existentes desde un lugar más empático y consciente.

Escorpio : se beneficia en el plano emocional y creativo. Puede concretar proyectos, vivir encuentros significativos o recibir noticias que impulsan su crecimiento personal y profesional.

Capricornio : recibe claridad en vínculos y asociaciones. Se potencian acuerdos, alianzas estratégicas y conversaciones que abren nuevas puertas.

Piscis: es uno de los grandes protagonistas, con Mercurio y Venus en su signo potenciando su magnetismo, claridad emocional y capacidad de atraer oportunidades. Puede recibir propuestas amorosas, laborales o creativas que marcan el inicio de una etapa muy positiva.

Astrología: ¿Qué trae el trígono entre Mercurio y Venus en Piscis y Júpiter en Cáncer?

A nivel energético, este trígono de agua activa una vibración de fluidez emocional, intuición elevada y expansión desde el corazón. Es una energía que favorece la conexión con los deseos más profundos, la empatía en los vínculos y la posibilidad de atraer experiencias alineadas con el bienestar interno.

La combinación de estos planetas en Piscis y Cáncer potencia la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de manifestar desde lo emocional. La energía disponible invita a confiar en la intuición, abrirse a recibir y aprovechar las oportunidades que llegan. Pero todo esto sin forzar los procesos, permitiendo que todo fluya de manera natural hacia el crecimiento y la realización personal.