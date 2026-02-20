6 signos tendrán un golpe de suerte por la alineación de Mercurio, Venus y Júpiter en la última semana de febrero 2026
Mercurio y Venus se encuentran en Piscis alineados en trino con Júpiter en Cáncer. Este evento astrológico es muy beneficioso para algunos signos del zodiaco. Estas son las predicciones.
La última semana de febrero de 2026 llega con una de las configuraciones más favorables del mes: el trígono entre Mercurio y Venus en Piscis y Júpiter en Cáncer. Esta alineación en casas de agua activa una corriente energética fluida, emocional y expansiva para varios signos del zodiaco.
En astrología, las alineaciones en trígono representan aspectos armónicos donde la energía circula sin bloqueos. Cuando intervienen planetas como Venus (relacionado con el amor y el disfrute), Mercurio (vinculado a la comunicación) y Júpiter (símbolo de la expansión y la abundancia), el resultado es una combinación favorable que puede traducirse en golpes de suerte, buenas noticias y oportunidades inesperadas.
Los 6 signos más afortunados por el trígono de agua entre Mercurio, Venus y Júpiter en febrero de 2026
- Tauro: encuentra estabilidad y oportunidades en temas económicos, familiares o laborales. La energía del trígono le permite tomar decisiones con seguridad y avanzar sin obstáculos.
- Cáncer: con Júpiter en su signo, vive un período de expansión personal, emocional y familiar. La suerte llega en forma de crecimiento, decisiones acertadas y situaciones que le devuelven seguridad y confianza en sí mismo.
- Virgo: se ve beneficiado en relaciones de pareja y sociedades. Puede iniciar vínculos importantes o fortalecer los existentes desde un lugar más empático y consciente.
- Escorpio: se beneficia en el plano emocional y creativo. Puede concretar proyectos, vivir encuentros significativos o recibir noticias que impulsan su crecimiento personal y profesional.
- Capricornio: recibe claridad en vínculos y asociaciones. Se potencian acuerdos, alianzas estratégicas y conversaciones que abren nuevas puertas.
- Piscis: es uno de los grandes protagonistas, con Mercurio y Venus en su signo potenciando su magnetismo, claridad emocional y capacidad de atraer oportunidades. Puede recibir propuestas amorosas, laborales o creativas que marcan el inicio de una etapa muy positiva.
Astrología: ¿Qué trae el trígono entre Mercurio y Venus en Piscis y Júpiter en Cáncer?
A nivel energético, este trígono de agua activa una vibración de fluidez emocional, intuición elevada y expansión desde el corazón. Es una energía que favorece la conexión con los deseos más profundos, la empatía en los vínculos y la posibilidad de atraer experiencias alineadas con el bienestar interno.
La combinación de estos planetas en Piscis y Cáncer potencia la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de manifestar desde lo emocional. La energía disponible invita a confiar en la intuición, abrirse a recibir y aprovechar las oportunidades que llegan. Pero todo esto sin forzar los procesos, permitiendo que todo fluya de manera natural hacia el crecimiento y la realización personal.