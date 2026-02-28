Mercurio retrógrado traerá de regreso a los ex de estos signos por WhatsApp

La Astrología se vale de diferentes eventos astronómicos para darle forma a sus predicciones. Esta creencia se inspira no solo del movimiento de los planetas, la Luna y el Sol, sino que debe interpretar sus energías, empalmarlas con la vida terrenal y determinar su influencia.

¡Koke se convierte en ‘blanco’ de burlas escarlatas! Revive lo mejor del Exatlón

Son ciertos eventos los que marcan grandes cambios en las energías cósmicas y es por eso que, para esta etapa del año, Mercurio retrógrado está impactando fuertemente en los 12 signos del zodiaco.

¿Qué significa Mercurio retrógrado?

En el mundo de la Astrología, Mercurio es un fenómeno que rige las comunicaciones, el intelecto, la tecnología y los viajes cortos. Cuando este planeta entra en lo que se denomina fase retrógrada, se cree que las energías que emana se vuelven hacia adentro.

El tonal de hoy es 1 Perro - Se Itskuintli



Toma en cuenta a los demás, cultiva el amor.

Reflexiona antes de hacer las cosas, no te lances de manera aturdida.#tolteca #astrologia #calendario #toltequidad #naciontolteca #tonal #febrero pic.twitter.com/ZITrO4j7ov — Nación Tolteca (@NacionTolteca) February 27, 2026

Por lo tanto, al hablar de Mercurio retrógrado es normal asociarlo con revisar situaciones o cosas del pasado, reevaluar la forma en que estamos comunicado lo que en verdad queremos y reparar ciertos malentendidos.

Regresan los ex por Mercurio retrógrado

La Astrología remarca que Mercurio retrógrado es relacionado con confusiones y retrasos, pero para este 2026 también se refuerza la idea del regreso de los ex. En base a todo lo señalado anteriormente, habrá que estar muy atentos al WhatsApp porque existe la posibilidad de recibir un mensaje o una llamada de ese alguien del pasado.

Sin embargo, las predicciones de la Astrología remarcan que no se tratará de un regreso con el fin de recomponer la historia de amor vivida. Mercurio retrógrado invita a cerrar ciclos, a aclarar malentendidos o simplemente poner paños fríos a través del diálogo con el fin de poder seguir hacia adelante con nuestra historia de vida.

