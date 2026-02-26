Mhoni Vidente revela 4 signos que serán bendecidos con dinero por la alineación planetaria este fin de semana

Mhoni Vidente reveló que cuatro signos del zodiaco tendrán cambios repentinos en su energía cuando ocurra la alineación planetaria prevista para este fin de semana. Según la famosa astróloga, algunos serán bendecidos por el universo con dinero y abundancia. ¿Cuáles son?

Durante su participación en el programa Reporte H, la pitonisa explicó que este fenómeno será “bélico, de carácter fuerte, enojos y pleito”, es decir, atraerá energías de caos mientras se desarrolla.

No obstante, aseguró que los siguientes signos saldrán bien librados porque estarán más fuertes que nunca:

Piscis

Aries

Tauro

Leo

Aries, Piscis, Leo y Tauro serán bendecidos durante la alineación de planetas de febrero de 2026.|(Grok IA)

¿Qué pasará tras la alineación planetaria este fin de semana, según Mhoni Vidente?

De acuerdo con Mhoni Vidente, estos signos bendecidos tendrán doble suerte rápida en cuestiones de negocios, trabajo y atracción de dinero.

También señaló que contarán con números mágicos que deberán usar con inteligencia: 04, 19 y 22. En cuanto a los colores, recomendó el rojo y el blanco. “Son completamente mágicos para iniciar marzo”, afirmó.

¿Dónde ver la alineación planetaria en febrero de 2026 desde México?

La alineación planetaria ocurrirá durante los últimos días de febrero de 2026 y alcanzará su punto máximo el sábado 28 de febrero, según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El fenómeno astronómico reunirá visualmente a seis planetas y la Luna, que podrán observarse desde la Tierra a simple vista, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Los planetas que estarán alineados son:

Mercurio

Venus

Saturno

Júpiter

Neptuno

Urano

Especialistas señalan que el mejor momento para observar este espectáculo es 30 minutos después del ocaso. Podrá apreciarse desde distintas regiones de México, así como en partes de Asia y Europa.

La mejor forma de disfrutarlo es alejándote de la contaminación lumínica de la ciudad y mirando hacia el cielo despejado. Sin duda, será un evento astronómico que no solo dará de qué hablar en el terreno esotérico, sino también en el científico, marcando un cierre de febrero lleno de simbolismo y expectativa.