Antrax se desahoga con Jazmín sobre su confrontación con Julio en MasterChef 24/7: “Creo que se aclaró todo”

La gala de este lunes 15 de junio que dejó como resultado a un nuevo portador del Pin del Chef en Diego tras haber preparado un platillo que conquistó a los paladares más exigentes de México (especialmente al Chef Adrián Herrera), también nos ofreció más detalles de algunas de las polémicas más relevantes de MasterChef 24/7.

De regreso al Mundo MasterChef, Antrax decidió encarar a Julio en la cocina por las fuertes declaraciones que aparecieron en las imágenes de la gala; sin embargo, Carmen también estuvo presente en la confrontación.

Más tarde, Antrax decidió desahogarse con Jazmín en la terraza y le compartió que considera que se aclaró la situación entre ellos y que, incluso, tanto Julio como Carmen le dieron la razón en algunos de sus puntos. Además, hizo una recapitulación sobre lo ocurrido con la decisión de Ixdit, cuando fue portadora del Pin del Chef, para mandar a Julio al último reto de eliminación del domingo pasado.

Cabe aclarar que Antrax también limó asperezas con Lancer y Luis unos momentos antes de la gala del 15 de junio a raíz de algunos mensajes del público mostrados en el anfiteatro del Mundo Masterchef.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.