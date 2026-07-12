Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 12 de julio: estos signos deberán tener CUIDADO con el dinero

Estamos en plena temporada de cáncer y la energía de la introspección y el hogar se siente más fuerte que nunca, por ello te compartimos las predicciones de los astros con el horóscopo de Nana Calistar de hoy, domingo 12 de julio. Sigue leyendo y entérate de las recomendaciones y visiones de la astróloga para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 12 de julio?

Todo a su tiempo. Este día llega con una energía para poner orden en tu vida, pero primero debes comenzar con el desorden que traes en la cabeza. En cuestiones de dinero, los astros te recomiendan pensar dos veces antes de sacar la cartera. En el amor se marca una energía de movimiento. La conversación será clave. También recibirás un consejo familiar que al inicio te molestará pero si analizas con calma verás que hay algo de razón. No ignores dolores de espalda, cuello o piernas y presta más atención al cansancio acumulado.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 12 de julio?

Deja de cargar con problemas que no te corresponden. Se marcan movimientos interesantes en temas de dinero, como un pago atrasado o una oportunidad de vender algo. En temas del amor, deja de esperar que el otro adivine lo que sientes, así que ya no te guardes nada. Se marca una conversación familiar para aclarar malos entendidos. En temas de salud, los astros te recomiendan cuidar más tu alimentación.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 12 de julio?

No hagas películas donde no las hay. Este día la vida te pondrá señales enfrente y de ti depende si las entiendes o no. En temas de dinero, los astros te recomiendan estar más atento. Aguas con posibles fraudes. En cuanto al amor, deja de querer controlar todo y aprende a confiar. Se marcan noticias de cambio o celebración en la familia. Cuida más tu salud, especialmente tu descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 12 de julio?

No puedes cargar todo el peso del mundo sobre tus hombros. Piensa más en ti sin sentir culpa. En cuestiones de dinero, deberás tener cuidado porque se vienen gastos que no tenías contemplados. En el amor, la comunicación será clave. Habla claro y no te guardes lo que te molesta. Se marca una reunión familiar en la que se hablará de un tema importante. Presta más atención a tu sueño y a posibles molestias en el estómago y dolores de cabeza por el estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 12 de julio?

Este día es perfecto para cerrar ciclos y limpiar tu espacio. Vienen movimientos interesantes en temas de dinero, propuestas para tener un ingreso extra o la posibilidad de recuperar lo que creías perdido. En el amor, baja la guardia. No siempre tienes la razón aunque te cueste admitirlo, así que deja las discusiones y mejor dedica tiempo de calidad. En temas familiares, se marca algo relacionado con dinero, propiedades o responsabilidades que podría generar diferencias. Bájale dos rayitas al estrés y presta más atención a dolores de espalda, cuello o dolores de cabeza.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 12 de julio?

No todo tiene que salir perfecto, así que no tengas miedo a fallar. Se marcan cambios favorables en temas de dinero. Eso sí, evita prestarlo a personas que sabes que no lo devolverán. En temas del amor, deja de buscar problemas donde no los hay y aprende a confiar. En lo familiar, se resuelve un asunto que llevaba tiempo causando tensión. Presta más atención a dolores musculares, molestias digestivas, cansancio o problemas para dormir. Bájale al consumo de azúcar y toma más agüita.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 12 de julio?

Deja de querer quedar bien con todo el mundo. Este domingo viene a enseñarte a poner límites. Se marcan movimientos importantes de dinero, como un pago que dabas por perdido, la oportunidad de vender algo o un trabajo extra o propuesta que te hará salir de tu zona de confort. En temas del amor, es momento de hablar de esos temas que se han estado evitando. En cuanto a la familia, se marca un asunto relacionado con dinero, alguna propiedad o compromiso que provocará diferentes opiniones, así que escucha antes de responder. Presta más atención a tu descanso, porque has estado acumulando mucho estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 12 de julio?

Deja de hacer corajes por cosas que luego ni te vas a acordar. Aprende a elegir tus batallas. Se marcan buenas noticias en cuanto al dinero, pero así como llega se va si no lo sabes administrar. En el amor se marcan sentimientos encontrados, así que procura dejar asuntos del pasado dónde pertenecen. Se marcan diferencias en la familia, no tomes decisiones en caliente. También se visualizan posibles molestias en la espalda, cuello y estómago si sigues cargando con más responsabilidades de las que puedes manejar.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 12 de julio?

No porque una puerta se cierra todo se termina. Recuerda que después de la tormenta viene la calma. Se marcan movimientos favorables en temas de dinero, siempre y cuando actúes con inteligencia. En el amor, necesitas ser claro, expresar lo que sientes y escuchar lo que la otra persona necesita. Se marca una conversación importante con la familia. Deja de desvelarte y comer a deshoras, de lo contrario, tu cuerpo comenzará a pasarte la factura.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 12 de julio?

No puedes controlar todo. Este día te invita a hacer una pausa, respirar profundo y recordar que no todo depende de ti. Se marcan noticias importantes en el dinero que te darán un respiro, pero no te confíes, que también podrían aparecer gastos inesperados. En el amor, necesitas hablar claro y ser más detallista. En cuanto a la familia, se marca un tema relacionado con el dinero, herencias, arreglos o responsabilidades que dividirá opiniones. Cuida tu salud, has estado acumulando tensión y eso podría verse reflejado en dolores de espalda, cuello, rodillas y cansancio constante.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 12 de julio?

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Llegó el momento de ponerte las pilas y sacudir toda esa flojera. Se marcan movimientos interesantes en temas de dinero, no tengas miedo de salir de la rutina. En el amor, es necesario que comiences a expresar lo que sientes y evita responder con indiferencia cuando algo te molesta. Se marca una conversación importante en la familia, relacionada con planes a futuro, dinero o algún cambio importante. En cuanto a temas de salud, presta más atención a molestias en piernas, circulación o espalda. Recuerda, tu cuerpo necesita movimiento.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 12 de julio?

Deja de querer salvar a todo el mundo. Abre bien los ojos y aprende a poner límites. Se marcan cambios favorables en temas de dinero. Eso sí, cuida tus gastos que podrías caer en compras compulsivas o aceptar invitaciones que terminarán saliendo más caras de lo que esperabas. En cuanto al amor, deja de guardar silencio, habla con sinceridad y aprende a escuchar. En temas familiares, se marca una noticia relacionada con un cambio o celebración. Es un buen momento para acercarte a ese familiar con el que habías perdido comunicación. Presta más atención a tu descanso, tu cuerpo necesita un respiro.