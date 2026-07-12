MasterChef 24/7: Colores que hacen que una cocina parezca más grande

Tener una cocina que luzca como un set de MasterChef 24/7 no es imposible, incluso si el espacio en casa es reducido. De hecho, con los colores correctos, podrás crear un efecto de mayor espacio y luminosidad.

A continuación te contamos cuáles son los colores más efectivos para que a la hora de pintar tu cocina, esta parezca elegante, grande y con mucha luz, tal como un set de televisión. Toma nota.

¿Cómo pintar la cocina para que parezca más grande?

Los expertos de Southern Living proponen jugar con tonos estratégicos que multiplican la luz. Aquí te presentamos las opciones más efectivas.

El blanco es el rey indiscutible para generar amplitud, pero no todos los blancos son iguales. Anastasia Casey, de The Interior Collective, destaca el tono Chantilly Lace de Benjamin Moore. Se trata de un blanco nítido y limpio con un finísimo matiz cálido. No llega a ser clínico ni frío, sino que funciona como un espejo que refleja la luz natural, estirando visualmente las paredes.

Por otro lado, si prefieres algo más sedoso, la diseñadora Lauren Conner sugiere el White Dove, también de Benjamin Moore. Al aplicarlo con un acabado satinado en paredes y gabinetes, creas un bloque monocromático que guía la mirada hacia el techo. ¿Lo mejor? Tiene la calidez exacta para no verse amarillento, incluso si tus pisos son de tonos fríos.

Verde Oliva Claro: Firmas como Farrow & Ball proponen tonos como Muted Sage para cocinas. Este verde grisáceo muy pálido, inspirado en el diseño campestre inglés, aporta profundidad sin restar luz y genera una atmósfera de calma ideal para balancear el caos de la cocina.

Gris Perlado: En países como Suecia o Dinamarca, donde la luz natural escasea muchos meses al año, el gris ultra claro (casi blanco) es el rey. Marcas como jotun lo recomiendan para gabinetes, ya que amplía el espacio pero le da un toque más moderno, sofisticado y minimalista que el blanco tradicional.

Terracota Lavado: En el sur de Europa (España, Italia) y en la arquitectura contemporánea mexicana, se están usando matices tierra muy diluidos, como el color Adobe o arena rosada. Al ser claros no achican el espacio, pero capturan la luz de la tarde regalando un ambiente súper acogedor y artesanal.