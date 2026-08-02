Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 2 de agosto: este signo recibirá una SORPRESA en el dinero
Checa tu horóscopo para este domingo, 2 de agosto, y conoce qué te deparan los astros hoy con las predicciones de Nana Calistar para los 12 signos.
Un nuevo mes ha iniciado. Conoce qué te deparan los astros el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar, quien cuenta con toda una serie de predicciones para este domingo, 2 de agosto. Así que sigue leyendo y entérate del mensaje y las recomendaciones del universo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 2 de agosto?
Este día llega como parteaguas emocional. Finalmente empiezas a soltar todo eso que ya no te suma y tu familia vuelve a ocupar un lugar importante en tu vida. En cuestiones económicas, los astros te recomiendan seguir trabajando con honestidad. Cuida tu salud del estrés y procura dormir mejor.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 2 de agosto?
Este día abres los ojos de una manera que no esperabas. Recuerda que hay personas que cumplen un ciclo en tu vida. No te aferres. En cuestiones del amor, se marca una energía diferente, pues no necesitas de alguien para ser feliz. Deja de cargar con heridas del pasado. En temas de dinero, las cosas se estabilizan poco a poco, pero debes controlar más tus gastos. Aguas con dolores musculares y tensión acumulada.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 2 de agosto?
Necesitas dejar de cometer los mismos errores de siempre. Cambia el filtro con el que eliges a las personas. En temas del amor, los astros te recomiendan controlar los celos y las inseguridades. Se marcan cambios importantes, habrá una limpieza general en tu vida. También se visualizan propuestas laborales. Cuida tu descanso, el estrés y las emociones.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 2 de agosto?
Este día llega a poner orden en tu vida. Recuerda, la calidad vale más que la cantidad. Es momento de que empieces de cero. No puedes seguir cargando errores del pasado. Esta vida es tuya y nadie tiene derecho a vivirla por ti. En temas del amor, deja de mendigar cariño y date el valor que mereces. En cuestiones económicas, los cambios positivos comienzan. Poco a poco se resuelven deudas y llega una oportunidad laboral interesante. Cuida más tu sistema digestivo y controla el estrés.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 2 de agosto?
No todo lo que termina es una pérdida. Recuérdalo. Se marcan proyectos que comienzan a tomar más fuerza, eso sí, cuídate de las envidias y no caigas en chismes. En cuestiones del amor, se marca una decepción que aún pesa. Merecer a alguien que no te haga dudar ni te obligue a competir todos los días. En temas de dinero, se visualiza una noticia que te dará alivio. Procura hacer una limpieza, tanto en tu casa como en tu vida.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 2 de agosto?
Deja de cargar con situaciones que no te pertenecen. No eres hospital para curar heridas ajenas. Necesitas aprender a poner límites. Se marcan movimientos importantes en temas del amor, solo recuerda que el sentimiento no se ruega, se corresponde. En cuestiones de dinero, se visualiza una buena oportunidad que ayudará a estabilizar tus finanzas. Cuídate más del estrés y baja el ritmo. Date permiso de descansar.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 2 de agosto?
Este día llega con movimientos importantes que pondrán a prueba tu paciencia, confianza y carácter. No te cierres a los cambios laborales por miedo, a veces, los mejores cambios vienen disfrazados de incertidumbre. En cuestiones de dinero, también se marca una energía favorable en la que recuperas estabilidad. En temas del amor, recuerda que nadie es perfecto, así que valora más los detalles y no demuestres desinterés. También entras en una etapa de reflexión importante. Procura darte un respiro.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 2 de agosto?
Este día tomarás decisiones importantes, especialmente en el terreno del amor. Eso sí, no confundas amor con obsesión. Si estás en una relación aguas con caer en la monotonía. En el aspecto económico, se marcan noticias favorables. Recuerda no contar tus planes antes de que se hagan realidad, pues podría haber ciertas envidias rondándote. Procura cuidar tu descanso y no ignorar las señales que te envía tu cuerpo. Este domingo es un día ideal para cerrar ciclos y abrir puertas a nuevas oportunidades.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 2 de agosto?
No permitas que las opiniones ajenas definan quién eres. Se marcan cambios importantes en tu estado de ánimo en los próximos días, así que no tomes decisiones importantes manejado por el enojo, la tristeza o el cansancio. También se visualizan movimientos positivos en lo laboral, deja de subestimarte. Entras en una etapa de madurez importantes. Se marca la oportunidad de mejorar en el terreno económico. En cuanto a la salud, cuida más tus hábitos.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 2 de agosto?
Piensa antes de hablar. No prometas ayuda que no puedes dar. En cuestiones del amor, una amistad comienza a desarrollar sentimientos por ti. Recuerda que la sinceridad duele menos que las falsas esperanzas, así que sé honesto. Presta más atención a tu intuición. En temas económicos, necesitas administrar mejor lo que tienes, aunque también se marcan oportunidades para mejorar tus ingresos. Aguas con el estrés, que el cuerpo ya te está mandando señales de descanso.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 2 de agosto?
Eres más fuerte de lo que piensas, pero debes dejar de desgastarte por tratar de convencer a los demás. Enfoca tu energía en tu crecimiento, tranquilidad y satisfacción. Se marcan cambios importantes en tu forma de pensar, así como días muy movidos en lo laboral. También te espera una sorpresa agradable en el dinero. En temas del amor, la comunicación será clave. Presta más atención a posibles caídas, golpes o accidentes por andar distraído.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 2 de agosto?
Deja de vivir en el pasado. Es posible que te sientas confundido en los próximos días, así que date tiempo de pensar lo que realmente quieres. En el amor se marcan momentos importantes. Si quieres emprender un negocio, cambiar de trabajo, mudarte o comenzar un proyecto, házlo, pero sólo porque tú lo deseas, no porque alguien lo diga o lo apruebe. Presta más atención a tus sueños, que podrían revelarte un mensaje.