3 diseños de piñatas caseras de Lotso, el oso de Toy Story; ideales para los cumpleaños de los niños

Las piñatas se han convertido en el centro de atención de muchos cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que forma parte de la decoración principal de cada evento y que por lo general, suele estar decorada bajo algún personaje que sea de preferencia del gusto del niño. En su interior se colocan todo tipo de objetos sorpresas para que cuando se rompa, caigan al suelo y sean recogidos por los más pequeños. Una de las temáticas más frecuentes es ‘Toy Story’ en donde cada personaje tiene una historia en particular y te dejaremos 3 ideas para que hagas en casa.

No puede haber ninguna fiesta de cumpleaños sin una piñata y es que se ha convertido en un elemento de decoración fundamental y la rotura de la misma es casi como un ritual. Por eso, es que es el elemento decorativo más importante de todos. Nos encontramos con posadas de varios tamaños y diseños que dependerán de la temática que sea la fiesta.

Una de las temáticas de decoración elegidas por los niños y que se ha convertido tendencia en el último tiempo es ‘Toy Story’ que recientemente acaba de estrenar su quinta película, pero que en cada entrega ha dejado un personaje en particular. Así como están los niños fanáticos de ‘Woody’ o ‘Buzz’, están los que aman a ‘Lotso’, el villano de una de ellas y que se ha convertido en tema de decoración de fiestas infantiles, como una piñata.

Qué necesitas para las piñatas de Lotso de Toy Story

Si tienes pensado hacer una piñata sobre Lotso de Toy Story, tienes que saber que la paleta de colores que predominará es el fucsia, aunque también estará presente el color piel y otros tonos de morados. Luego, podrás optar entre varios diseños y a continuación, te dejaremos tres ideas de piñatas de este personaje para que pongas en práctica.

Diseños de piñatas de Lotso

Piñata con el rostro de Lotso

Piñata con la silueta completa de Lotso

Piñata de Lotso con su característico bastón