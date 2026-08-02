La receta de hamburguesa smash que Diego compartió tras su salida de MasterChef 24/7

Tras la comentada salida de Diego de MasterChef 24/7, Smi-Lee demostró que su pasión por los fogones y el entretenimiento no se detiene fuera del foro de televisión. Fiel a su carisma y la autenticidad que lo caracterizaron durante su paso por la competencia, el exparticipante tomó sus redes sociales para regalarle a sus seguidores una propuesta gastronómica tan irreverente como deliciosa: una hamburguesa triple smash, por supuesto, explicada fiel a su estilo único, tirando rimas y rapeando cada paso de la preparación en Instagram.

La receta de Diego de MasterChef 24/7 para hacer hamburguesas triples

El secreto de esta creación no solo reside en aplastar bien los tres discos de carne sobre la plancha al rojo vivo para lograr ese borde doradito y crujiente tan codiciado en las smash burgers, sino en el equilibrio perfecto de sus complementos:

El aderezo con toque picante: En lugar de una salsa convencional, Diego mezcla mayonesa, cátsup, mostaza y una dosis generosa del escabeche de los chiles en vinagre.

La mermelada de tocino de la casa: Para preparar este adictivo acompañamiento, Diego de MasterChef 24/7 recomienda freír tocino crujiente junto con cebolla picada, agregando azúcar, un chorrito de vinagre de manzana, salsa de soya y unas gotas de esencia de vainilla. Esta combinación logra un toque agridulce y ahumado sencillamente irresistible.