“No les voy a dar el gusto de sacarme": Jazmín fortalece su estrategia ante las “Divas” en MasterChef 24/7

La batalla por equipos del 1 de julio causó ciertos estragos en los cocineros de MasterChef 24/7, sobre todo en los integrantes de las "Guapas del barrio", pues como el equipo liderado por Antrax tuvo un desempeño irregular, los participantes se reagruparon de cara al próximo domingo de eliminación.

Debido a que Camila y Antrax habían dejado ver que buscarían salir del reality show próximamente, Flor, quien fue la cocinera sentenciada por Nora para no ser salvada por el público, le preguntó al capitán del equipo amarillo si había cambiado de opinión, a lo que el concursante aseguró que se quería quedar "con toda la actitud"; sin embargo, la participante no se escuchó muy convencida.

Aunque Jazmín aseguró que su compañero permanecería en la competencia, cuando tocó su turno para expresar si se quedaría en Masterchef 24/7, la cocinera sentenció que no le iba a dar el gusto a las "Divas" de sacarla y que "si ya les cae gorda, les va a caer más gorda", pues iba a usar su coraje para que regrese su positivismo. Además, dijo que si sus rivales la veían contenta, eso las iba a fastidiar, lo cual sería suficiente para ella.

Cabe señalar que Ixdit fue la única integrante de las "Guapas del barrio" que subió al balcón tras la victoria del equipo liderado por Ramahá y que garantizó su pase a la octava semana del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

A excepción de Flor, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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