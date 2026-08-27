Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 27 de agosto: estos signos tendrán ingresos extra
Inicia tu día con las predicciones de Nana Calistar. Checa tu horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto, y conoce qué le deparan los astros a los 12 signos del zodiaco.
¡Los astros hablaron! Conoce las predicciones del zodiaco para cada uno de los 12 signos con el horóscopo de Nana Calistar, quien llega con toda una serie de pronósticos y recomendaciones para este jueves, que viene marcado por la energía del eclipse parcial lunar. Esto le espera a cada signo hoy, 27 de agosto.
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 27 de agosto?
Este día andarás con el carácter muy fuerte, así que cuidado con querer imponer tu voluntad en todo. Piensa antes de actuar. En temas de dinero y trabajo se te presenta una gran oportunidad. También podrías recibir información relacionada con un pago que ya habías dado por perdido. En cuanto al amor, deja tu orgullo de lado, no es competencia de “a ver quien muestra menos interés”. La comunicación será clave en este terreno. En temas de salud, bájale al estrés y cuídate de dolores musculares.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 27 de agosto?
Deja de querer controlar todo, no confundas perseverancia con andar de necio. En cuanto al dinero y el trabajo, se marca una compra o inversión importante. Date tus gustos, pero no te excedas ni gastes lo que todavía no llega. No es lo mismo vivir bonito que vivir endeudado. Se marca la posibilidad de un ingreso adicional. En temas del amor, bájale dos rayitas a los celos y pregunta antes de desconfiar. Presta atención a tu familia, que alguien podría buscarte para un consejo. En cuanto a tu salud, cuídate de los excesos, especialmente en temas de alimentación. No comas comidas pesadas.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 27 de agosto?
Tus palabras podrían ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, así que cuida lo que dices. Aguas con caer en chismes, que puedes involucrarte en problemas que no te corresponden. En temas de trabajo y dinero tu capacidad para hablar y negociar estará muy fuerte, se marcan cambios y nuevas formas de obtener ingresos. La energía del amor viene cargada de conversaciones interesantes, así que sé sincero y derecho. Estos días tendrás que demostrar mucha madurez emocional. Utiliza tu inteligencia de manera productiva.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 27 de agosto?
Deja de imaginar tragedias antes de que siquiera sucedan. Debes aprender a diferenciar entre intuición y paranoia. En temas de trabajo y dinero, los astros te recomiendan ser prudente con la información que compartes y tus movimientos económicos, hay alguien rondándote que no tiene las mejores intenciones. También se presenta un gasto inesperado en casa. En cuanto al amor, no castigues a personas nuevas por errores de personas del pasado. Procura dormir mejor y darte el espacio y tiempo necesario para descansar.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 27 de agosto?
Andas con el ego muy alzado, aguas con caer en la arrogancia. Tu paciencia también anda corta y podrías tener un enfrentamiento con alguien. La energía del trabajo y el dinero muestra un panorama interesante, alguien comienza a reconocer tu talento o se te acerca una oportunidad que implica mayor responsabilidad. Eso sí, aguas con los gastos innecesarios. En temas del amor, se marca un drama, así que sé claro y recuerda que la comunicación siempre es la clave para resolver cualquier conflicto. Trata de medir tus palabras con tu familia, que podrías ser muy directo y herir a alguien. También andas con mucho cansancio acumulado, así que desconéctate un rato de tanto ruido externo.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 27 de agosto?
Andas con la lengua muy filosa, así que piensa bien lo que dices. Presta más atención a tu capacidad para detectar errores. Se vienen días muy productivos en temas de dinero y trabajo. Hay muchas cosas que comienzan a resolverse. Se marca una decisión relacionada con una compra, documento o pago. En el amor, bájale dos rayitas a sobreanalizar todo. Un familiar podría necesitar un consejo tuyo.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 27 de agosto?
Deja de acumular posibilidades y decídete. En estos días aparecerá una decisión que no puedes seguir postergando, relacionada con el trabajo o dinero, así que analiza lo necesario y decídete. Si alguien te debe dinero, busca la manera de cobrarlo sin hacer tanto escándalo. Se marca la oportunidad de mejorar tus ingresos. Deja de evaluar cada paso en temas del amor, se visualiza una conversación que servirá para aclarar algo. Como consejo: deja de perseguir la perfección.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 27 de agosto?
Traes un gran magnetismo. En temas de dinero, tu capacidad para observar sin revelar tus intenciones te darán ventaja, pues detectarás una oportunidad antes que otras personas, pero deberás moverte discretamente. En el amor se marca una energía muy intensa, mientras que en cuestiones de amistad, se caerá una máscara.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 27 de agosto?
Tras una ganas muy fuerte de mandar todo muy lejos, pero aguas porque tú no conoces términos medios. En temas de dinero y trabajo, aparece una oportunidad que despertará tu espíritu aventurero, puede ser un proyecto o negocio diferente. Eso sí, cuidado con tomar decisiones impulsivas, especialmente en juegos de azar. En cuanto al amor, date tu espacio sin descuidar la responsabilidad afectiva.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 27 de agosto?
Mostrar debilidad no es malo, a veces no queda más que probar y aceptar que no hay garantía absoluta. En dinero y trabajo se marcan movimientos interesantes, como un retraso o cambio de horario. También se visualiza una propuesta para tomar el control de algo. En temas del amor, bájale al orgullo. Tu disciplina sigue siendo una de tus mayores fortalezas.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 27 de agosto?
Andas con una actitud de “me vale todo”, sólo aguas con confundir independencia con aislarte. En temas de trabajo y dinero, se marca una idea poco convencional que podría aterrizar de manera adecuada. También se visualiza contacto con una persona que podría ayudarte con una recomendación. Aguas con los préstamos o gastos compartidos. En cuanto al amor, se te podría caer esa armadura en la que te refugias cuando algo te interesa demasiado. Se marca una limpieza importante en tu círculo social.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 27 de agosto?
Necesitas poner orden a lo que quieres y lo que realmente haces para conseguirlo. Estos días deberás tomar una decisión que llevas tiempo aplazando. En cuanto al trabajo y dinero, se marca una oportunidad mediante un conocido o favor anterior. Eso sí, cuídate de gastos pequeños. En temas del amor, bájale dos rayitas a los celos. Se marcan cambios emocionales bastante fuertes.