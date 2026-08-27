Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7: “Todas las pastas se cuecen en agua con sal y después hay que darle cariño en el sartén”

Con la sorpresa de que los cinco participantes de MasterChef 24/7 pudieron cocinar con sus seres queridos en el primer reto de la gala de este miércoles, los concursantes tuvieron otro incentivo para presentar el mejor platillo del que fueron capaces, pues el que tuviera el mejor desempeño de la noche se convertiría en finalista de la competencia y aunque Lancer avanzó al segundo desafío, recibió un invaluable consejo de la Chef Zahie Téllez con motivo del platillo que presentó con su hermana. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La batalla por equipos de los miércoles fue reemplazada por una gala que abrió con el reto de las cajas misteriosas que usualmente ocurría los lunes, las cuales ocultaban delantales con los nombres de algunos de los seres queridos de los participantes, quienes hicieron acto de presencia en la cocina más poderosa de México.

Luego de ser presentados por Ixdit, Flor, Lancer, Claudia y Michelle, los Chefs les revelaron a los cocineros que sus familiares serían clave en el primer reto, pues tendrían que realizar en conjunto el primer platillo que harían al regresar a casa en solamente unos días y que representara sus respectivos conceptos de familia.

Durante la degustación del tortellini mar y tierra de Lancer, platillo al cual llamó "Italia" en honor a su hermana, la Chef Zahie Téllez aseveró que el cocinero había cometido un "error garrafal".

La Chef señaló que Lancer no salteó la pasta y les recordó a los demás participantes que "todas las pastas se cuecen en agua con sal y después hay que darle cariño en el sartén", ya fuera con mantequilla, fondo, aceite de oliva o la salsa que acompañara al plato.

“Trabajen en serie": El invaluable consejo de la Chef Lili Cuéllar para los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al último eliminado de MasterChef 24/7 y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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