3 tónicos caseros con cáscara de papa y cebolla para engrosar el cabello fino y opaco

Tener un cabello sedoso, abundante y con volumen sin gastar miles de pesos en productos en el supermercado es posible gracias a los tónicos caseros, particularmente a 3 recetas que tienen como ingredientes principales a la cebolla y las cáscaras de papa.

Si buscas una alternativa económica y altamente efectiva, esta combinación de ingredientes naturales es una joya de la cosmética sustentable. Preparar tónicos caseros para engrosar el cabello aporta vitalidad, crecimiento, y remedio al cabello maltratado o demasiado fino.

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Los 3 tónicos caseros con papa y cebolla para engrosar el cabello

Tónico concentrado

Ideal para melenas que se caen en exceso. Hierve las cáscaras de 3 papas limpias y media cebolla morada en medio litro de agua durante 15 minutos. Deja enfriar, cuela el líquido y viértelo en un atomizador.

Aplícalo directamente en la raíz realizando un masaje circular. Déjalo actuar por 30 minutos antes de lavar tu cabello de forma habitual. La cebolla morada contiene más quercetina, un potente antioxidante que desinflama el folículo.

Los mejores tónicos caseros si tienes el cabello muy fino|Pexels: Oleskandra Biliak

Elicir estimulante con romero

Si tu problema principal es la opacidad, esta receta es para ti. Sigue el proceso anterior, pero al momento de apagar el fuego, añade dos ramigtas de romero fresco.

Tapa la olla y deja reposar por dos horas. El romero neutralizará el aroma de la cebolla y potenciará la microcirculación, ideal para dar brillo al pelo opaco y activar el crecimiento de vellos nuevos.

La cáscara de papa y la cebolla tienen propiedades que ayudan a cuidar de tu melena|Pexels: Beyzanur K.

Tónico hidratante post-lavado

Para cabellos ultra secos que necesitan cuerpo. Extrae el jugo crudo de media cebolla con un extractor o licuadora sin agua y mézclalo con el agua resultante de haber hervido las cáscaras de papa.

Añade una cucharadita de aceite de argán o almendras. Aplícalo de medios a puntas después de bañarte con el cabello húmedo. No te preocupes por el olor; la concentración de la papa y el aceite evaporan el aroma a cebolla en cuanto el pelo se seca.

Para disfrutar de los beneficios de estos tónicos caseros para engrosar el cabello sin pasar malos ratos con el aroma, enjuaga con jugo de medio limón diluido en agua.

