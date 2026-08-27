OFICIAL: Ixdit se convierte en la primera FINALISTA de MasterChef 24/7

Este miércoles 26 de agosto estaremos viviendo una noche especial dentro de esta temporada inédita de MasterChef 24/7 pues estaremos conociendo al PRIMER finalista de esta edición luego de casi 15 semanas de cocina continua donde hemos visto a los participantes dejarlo todo.

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MasterChef 24/7 ha exigido lo mejor de los Cocineros y Cocineras, aunque solamente uno logrará llevarse el título de Maestro del Fuego y este ÚNICO miércoles de Cajas, donde los participantes tuvieron una visita especial.

¿Quién es el primer finalista de MasterChef 24/7?

Este miércoles durante el Reto de Cajas Misteriosas, vimos a Claudia, Ixdit, Michelle, Flor y Lancer dejarlo todo en la parrilla, siendo que estos estuvieron acompañados por sus familiares, donde cada uno tuvo una motivación extra.

Ante una noche especial, vimos a Ixdit dejar su mejor esfuerzo, destreza y creatividad, por lo que tras conquistar los dos Retos de la noche logró convertirse en la primera finalista de esta temporada, por lo que podremos verla en La Gran Final.

Este miércoles de Cajas Misteriosas, los Cocineros buscarán el pase a LA GRAN FINAL de MasterChef 24/7

¿A qué hora y cuándo es la Final de MasterChef 24/7?

Si tú al igual que todo México quieres seguir la Final de esta temporada de la cocina más popular de todo México, tenemos buenas noticias para ti, pues esta estará llevándose a cabo el domingo 30 de agosto en punto de las 8:00 pm.

Recuerda que puedes seguirla a través de la señal de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y por Disney+.

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef 24/7?

Lamentablemente para unos y de gran manera para otros, solamente habrá un ganador esta temporada, por lo que poco a poco hemos visto como el número de participantes se ha reducido en el siguiente orden:

