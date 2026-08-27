“Estaban más chidas las de Flor": Claudia se molesta por el pase de Ixdit a la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

Se ha definido a la primera finalista de MasterChef 24/7 y aunque Ixdit celebró que buscará ganar el premio de dos millones de pesos el próximo domingo, una de las cocineras que no estuvo muy contenta con el resultado de la pasada gala fue Claudia, quien se sinceró con sus compañeros a su regreso al Mundo MasterChef. ¿Qué fue lo pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que los cocineros volvieron al Mundo MasterChef, Claudia llegó al baño en el que estaban Michelle y Lancer, quienes continuaron con una conversación que ocurrió fuera de cámaras y es que la cocinera apuntó que "la neta estaban más chidas (las tartaletas) de Flor y estaban más trabajadas".

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Si bien los cocineros buscaron tranquilizarla al señalar que todavía tienen la oportunidad de luchar por un espacio en la final en la gala de mañana, Claudia aseguró que ya se iba a callar y que no opinaría más al respecto; no obstante, confesó que su molestia no se debe a que los Chefs no la eligieron a ella, sino a que Flor tendría que haber garantizado su pase al próximo domingo y no Ixdit.

Cabe señalar que, por otro lado, la ahora finalista le dijo a Flor que Claudia la encaró al finalizar la gala para señalar que la propuesta de Flor tenía más trabajo y mejor emplatado, y que no tenía que haber subido; no obstante, Flor le respondió que estaba muy feliz por su triunfo y que su amistad permanecía intacta.

Michelle, Flor, Claudia y Lancer defenderán su lugar en la competencia en la gala de eliminación de mañana, pues aunque ayer nadie se despidió del reality show, todavía queda una que definirá a todos los participantes que se disputarán el premio de dos millones de pesos el próximo domingo 30 de agosto.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al último eliminado de MasterChef 24/7 y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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