5 rellenos de tartaletas para lucirte como en MasterChef 24/7

La tensión está llegando a su punto máximo en las estaciones de MasterChef 24/7 rumbo a la gran final del reality. En la emisión de este miércoles 26 de agosto, los participantes enfrentan una prueba decisiva para definir al primer gran finalista de la temporada: la elaboración de una tartaleta perfecta con presentaciones distintas con calidad de primer finalista y con los conocimientos de la Chef Lili.

A lo largo de la competencia, la repostería ha sido el auténtico talón de Aquiles de los concursantes, donde un pesaje impreciso de harina o una crema mal emulsionada han costado delantales negros y fuertes regaños por parte de los Chefs .

Para triunfar en este reto como lo hizo Ixdit, quien se convirtió en la primera finalista de MasterChef 24/7, no solo se necesita una masa crocante y bien horneada; el relleno es el elemento estelar que conquista el paladar del jurado. Inspirados en la alta pastelería, te presentamos cinco rellenos sofisticados para elevar tus postres en casa.

Almendra con peras pochadas al vino tinto

Una crema a base de almendra molida, mantequilla, azúcar y huevo que se hornea junto con la masa. Encima se acomodan láminas de pera previamente pochadas en vino tinto con especias (canela y anís estrella), logrando una textura suave y un contraste visual impecable.

Curd de maracuyá y limón con merengue suizo

Una crema elaborada a fuego lento con jugo concentrado de maracuyá, yemas y mantequilla fría incorporada al final para dar brillo. Se corona con picos dorados de merengue suizo tatemado con soplete.

Ganache montada de chocolate amargo al cardamomomo y sal marina

Funde chocolate con 70% de cacao en crema de leche infundida con vainas de cardamomo. Tras dejar enfriar la mezcla durante varias horas, se bate hasta obtener una consistencia aireada. Se sirve con un toque de escamas de sal marina en la superficie.

Crema diplomática de vainilla de Papantla con frutos rojos

Es el resultado de aligerar una crema pastelera tradicional con crema para batir montada a punto de nieve. Su textura es sedosa y ligera, sirviendo de cama para acomodar frambuesas, zarzamoras y arándanos frescos.

Caramelo salado y espuma de café expreso

Una capa inferior de caramelo salado denso cubierta por una capa de ganache ligera de café. El equilibrio entre el dulzor tostado del azúcar y el amargor del café garantiza una explosión de matices en cada bocado.

