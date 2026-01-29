Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 29 de enero; a este signo le espera un día de SUERTE

¡Los astros han hablado! Oficialmente estamos en la acuario season, lo que sugiere un período astrológico lleno de cambios, innovación, independencia y, sobre todo, autenticidad. Dicho esto, no hay mejor manera de enfrentar la transformación que con los horóscopos de Nana Calistar , quien cuenta con toda una serie de predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco. ¿Estás listo para conocer tu horóscopo del día de hoy, jueves 29 de enero? ¡Aquí te lo dejamos!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 29 de enero?

Es el día perfecto para que dejes de cargar con problemas ajenos y te enfoques más en ti, en tus sueños, tus pendientes y tu bienestar. Piensa antes de actuar, que la intensidad emocional puede hacerte reaccionar mal. No confundas amor verdadero con atracción momentánea. Necesitas dormir más, comer mejor y relajarte. Dejar el estrés de lado. En lo laboral y económico, evita tomar decisiones precipitadas. Suelta lo que no te suma y prioriza tu paz mental y tu felicidad.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 29 de enero?

Te espera un día de cansancio y estrés, especialmente en el trabajo. No tomes decisiones impulsivas y analiza mejor los cambios. Esas personas que te hicieron daño en el pasado empiezan a enfrentar las consecuencias de sus actos. Es momento de poner límites y alejarte de todos aquellos que drenan tu energía. Cuidado con las reconciliaciones, no repitas errores del pasado. Te esperan noticias positivas, mejoras económicas y visitas inesperadas. Este día es de claridad mental.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 29 de enero?

Este día te enfrentas a un momento decisivo que podría cambiar el rumbo de tu vida. No tomes decisiones impulsivas, usa mejor la razón, especialmente en temas del amor. Llegó el momento de cerrar relaciones que ya no te aportan, aunque sea doloroso. Deja de regalar energía a quienes no te son correspondidos. Tu familia será tu mejor motor en estos días. Alguien que ya no está contigo te protege y te guía. Recuerda, para crecer hay que soltar y confiar más en uno mismo. Evolucionar puede doler, pero también es liberador.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 29 de enero?

Este día será clave para el amor. Se marca una conexión que te ayudará a crecer. No tengas miedo de mostrar interés, pues podría tratarse de un vínculo emocional serie. También se visualiza un viaje que servirá para despejar la mente, reconectar contigo mismo y ayudar a sanar. Es necesario que empieces a poner límites y dejes de complacer a los demás. Se marca mayor estabilidad económica. Confía más en tu intuición, esto te ayudará a evitar decepciones. Este día puede ser fundamental para el cierre de una etapa pesada y el inicio de una más ligera.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 29 de enero?

Estás atravesando por un período de reflexión y despertar emocional. Es necesario que valores más a tu familia y a quienes te apoyan de verdad. Alejate de relaciones prohibidas y gente que promete mucho pero no actúa. Cuida más el dinero, no lo prestes. No dejes que la envidia de los demás te afecte. En el amor, se recomienda cuidar más el corazón y sanar heridas del pasado. Este día es ideal para cerrar ciclos y, sobre todo, elegirte.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 29 de enero?

Atraviesas un período de cansancio emocional y mental, pero todo servirá para fortalecerte. En el amor se marcan nuevas oportunidades, siempre y cuando no seas tan exigente. Evita tomar decisiones desde el coraje. Llegó el momento de limpiar relaciones. Prioriza lo esencial y valora más tu salud. En lo económico, un proyecto o negocio comienza a tomar forma. Trámites y pagos también avanzan poco a poco. No te encierres en el pasado y confía en el proceso, que lo que viene siempre será mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 29 de enero?

Este día te enfrentarás a chismes y comentarios, especialmente en el trabajo. Es importante que te mantengas al margen y te enfoques en lo tuyo. Limpia tu vida de personas interesadas, relaciones tóxicas y cargas emocionales. La suerte se mueve a tu favor, pero sé discreto que se pueden presentar envidias. Puede que tengas decepciones familiares o en el amor, pero no reacciones sin pruebas. Se marca el cierre de algo importante y el inicio de una etapa más madura, firme y consciente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 29 de enero?

Se viene un día de movimientos intensos y reveladores. Se marcan noticias del extranjero y el inicio de nuevas oportunidades. Cuida tu salud y evita descuidos físicos. Deja el pasado en el pasado, pon límites claros y no repitas errores. Si tienes pareja, es probable que tengan un viaje para sanar y reconectar. Si estás haciendo trámites, estos avanzan con paciencia, mientras que tú atraviesas un período de transformación profunda. Confía más en tu intuición y suelta eso que ya no te suma.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 29 de enero?

Enfrentas un día de cambios en el ámbito laboral. Se marcan nuevas oportunidades y propuestas, sólo no sueltes lo que tienes seguro antes de tiempo. En el amor, llegó la hora de dejar ir a quien no quiere estar. Enfócate en relaciones claras y sinceras y no permitas que el bloqueo emocional se apodere de ti. Cuida más tu salud y mantente atento ante posibles robos o pérdidas materiales. Tendrás un despertar emocional que te invita a ya no repetir errores. Los cambios no te frenan, te acomodan para algo mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 29 de enero?

Este día te demandará calma y prudencia. No tomes decisiones precipitadas, especialmente en el amor o en otros compromisos importantes. Es probable que tus emociones estén inestables. Aguas con el autosabotaje. No te castigues con errores del pasado. Suelta los celos y esos pensamientos que sólo generan conflictos innecesarios. En el amor, debes sanar heridas del pasado para no llevar al presente heridas viejas. Cuida más tu salud y alimentación. En el trabajo se marca estabilidad. Hoy será un día de reflexión profunda. Recuerda, avanzar a tu propio ritmo también es un gran progreso.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 29 de enero?

Este jueves será un día de total limpieza y claridad. Deja atrás las amistades falsas que sólo consumen tu energía. No confundas amor con encuentros que son sólo pasajeros. No confíes en esas personas que sólo traen chismes e intenciones ocultas. En lo económico, se marcan ingresos inesperados, pero deberás administrarlos con cuidado. En el trabajo, todo se acomoda y te empiezan a valorar más. En lo emocional, se recomienda priorizar tu bienestar y no cargar con problemas ajenos. Se marca un cierre importante de ciclos y la llegada de nuevas oportunidades.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 29 de enero?

Oportunidades y respuestas que antes parecían lejanas, comienzan a hacerse presentes en tu vida. Este día te invita a cuidar más tu salud y no dejarte afectar por chismes o conflictos ajenos. Se esperan buenas noticias relacionadas con el trabajo y el dinero, pero debes actuar con prudencia y no apresurarte. También se marca el encuentro con una amistad y el fortalecimiento de lazos importantes. En el amor, ve más despacio, valora más las acciones que las palabras. Este día marca el inicio de una etapa más estable en tu vida.

¿Cómo saber qué signo eres? Estos son los 12 signos del zodiaco

En total, existen 12 signos del zodiaco, cada uno regido por cuatro elementos diferentes: fuego, tierra, aire o agua. Saber qué signo del zodiaco eres puede ayudarte a identificar ciertos rasgos de personalidad, según la astrología. Tu signo y elemento están determinados por tu fecha de nacimiento. A continuación, cuáles son los 12 signos del zodiaco con su respectivo elemento, según el día en el que naciste:

