5 estrategias para volver a dormir después de despertar a medianoche

No hay nada más horrible que despertar a medianoche cuando ya tenías un descanso reparador; para ciertas personas puede resultar muy complejo volver a dormir, por lo que pasan horas dando vueltas en su cama sin poder conciliar el sueño.

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Por suerte, ya existen formas de rápidamente conciliar el sueño; para que lo pongas a prueba, te detallaremos 5 estrategias que puedes implementar en las próximas noches.

¿Cómo puedo conciliar el sueño fácilmente?

Seguramente en algún momento has llegado a despertar a medianoche, ya sea por algo que turbó tu descanso a tu alrededor; para ciertas personas, volver a dormir puede ser una misión imposible. Para que no pases horas dando vueltas, estas son las 5 estrategias que debes aplicar:

Por lo que más quieras, no mires tu reloj o dispositivos electrónicos, ya que al ver que los minutos pasan comienza a aumentar tu estrés, dificultando que nuevamente descanses. La luz azul que emiten se encarga de estimular la vigilia.

Levántate de la cama; el quedarte acostado solamente hará que tu estrés aumente al no poder descansar. En esos casos ve a otra habitación y realiza alguna actividad relajante.

Busca aquello que te despertó en la noche para que lo modifiques; si fue por calor, cambia tus cobijas o tu pijama; esto podría ayudarte.

Los ejercicios de relajación y respiración se convertirán en tus aliados; te ayudarán a disminuir tus niveles de actividad física o mental. Puedes usar guías de meditación que hay en las plataformas para volver a dormir . O haz el ejercicio de inhalar 4 segundos, mantener el aire 7 segundos y exhalar 8 segundos.

. O haz el ejercicio de inhalar 4 segundos, mantener el aire 7 segundos y exhalar 8 segundos. Disminuye el consumo de bebidas con cafeína y alcohol, ya que pueden estimular, generando que tardemos en dormir. Por otro lado, cuida lo que cenes, evita porciones muy grandes o con irritantes.

¿Cómo conseguir un sueño ininterrumpido?

Para evitar despertar a medianoche, es importante que hagamos ciertos cambios, con la finalidad de tener un descanso ininterrumpido y reparador. Por lo que se recomienda aplicar las siguientes estrategias:

Evita las luces y ruidos, crea tu propio santuario de descanso.

Reduce el uso de las pantallas en la noche, un mínimo de 2 horas antes de dormir.

Maneja tu estrés y ansiedad, usa actividades de relajación.

Realiza comidas ligeras.