Por esta razón no debes bañarte o lavar los trastes durante una tormenta eléctrica

En pleno mayo, diversas zonas del país han sido sorprendidas por la presencia de fuertes lluvias, algo inesperado considerando la estación del año en la que estamos. Dentro de las recomendaciones que han dado las autoridades está que durante una tormenta eléctrica no debes bañarte o lavar los trastes.

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Sin embargo, muchos desconocen la razón de dicha recomendación. Para que entiendas mejor la información, te detallaremos qué pasa al respecto; la respuesta te va a sorprender.

¿Qué pasa si me baño durante una tormenta eléctrica?

Recuerda que el bañarte o lavar los trastes en plena tormenta eléctrica no implica que en automático te vaya a pasar algo malo; la respuesta al respecto es más compleja de lo esperado.

La explicación profesional sobre el tema explica que los rayos buscan poder tocar la tierra. Por lo que, si un rayo cae cerca de una vivienda o en tu casa, puede diseminarse por las instalaciones eléctricas y por las tuberías metálicas que llevan toda el agua.

No olvidemos que el agua se destaca por ser un excelente conductor de energía, así que al estar limpiando los platos, bañarse, lavarse las manos o cualquier superficie que esté conectada a las tuberías, hay riesgo de que podamos recibir el impacto del rayo.

Ante esos momentos, las autoridades suelen solicitar suspender las actividades con el agua, ya que nos arriesgamos a sufrir quemaduras, lesiones internas o, en casos muy extremos, la muerte, razón suficiente para no hacer esas acciones.

¿Qué cosas no se deben hacer durante una tormenta eléctrica?

Además de no bañarte o lavar los trastes, hay otras actividades que debemos evitar durante una tormenta eléctrica, de las cuales se destacan las siguientes:

Refugiarte bajo los árboles.

Permaneces en zonas altas o dentro de zonas con agua (playa, piscina, lagos o ríos)

Tocar elementos metálicos.

Ante una tormenta, desconecte todos los aparatos eléctricos, ya que podría presentarse un apagón por un rayo, poniendo en riesgo todos sus artículos. Por esta razón, evita hacer todo lo anterior para evitar cualquier accidente.