Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 5 de julio: estos signos deberán cuidar su salud

¡Los astros han hablado! Conoce qué te depara el zodiaco el día de hoy, domingo 5 de julio, con el horóscopo de Nana Calistar quien trae toda una serie de predicciones y recomendaciones para cada uno de los 12 signos. Sigue leyendo y entérate del mensaje que el universo y los astros tienen para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 5 de julio?

Este día estarás con una energía imparable. En cuestiones de dinero, vienen movimientos importantes. Eso sí, no confundas necesidad con antojo. En temas del amor, deja de querer controlar todo y bájale dos rayitas a los celos. Cuida tu cuerpo, que se marcan molestias en cuello, espalda baja y rodillas. También se visualiza un viaje corto o salida inesperada que te ayudará a elevar tu ánimo.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 5 de julio?

Deja de siempre querer hacerte el fuerte. Se marcan movimientos importantes de dinero, podrías recibir un ingreso extra. No gastes por aparentar. En cuanto al amor, se marcan algunas sacudidas, la conversación será clave. Se marca un pequeño conflicto en familia por chismes o malentendidos, guarda la calma y no explotes. En cuestiones de salud, presta más atención a tu estómago y deja de hacer tantos corajes.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 5 de julio?

Necesitas ponerte las pilas y bajarle dos rayitas a la desesperación. Las cosas no llegan solas, hay que buscarlas. No dudes de tu intuición. En cuestiones de dinero, se marcan noticias muy buenas, así como una lección importante. Aguas con caer en la monotonía en temas del amor, sorprende a esa persona especial, aunque sea con palabras bonitas. Hay energía de celebración en la familia. En el trabajo, empiezan a reconocer tu esfuerzo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 5 de julio?

Deja de cargar cruces que no son tuyas. Se marcan noticias favorables en el dinero, pero debes dejar de gastar por impulso. También se visualiza un gasto relacionado con temas del hogar. En el amor habrá movimientos importantes en los que la comunicación será clave. No caigas en provocaciones o comentarios incómodos de familiares y presta más atención a tu estómago, ya que se marcan algunos problemas digestivos.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 5 de julio?

No tienes por qué demostrar lo que vales. La única persona a la que tienes que convencer es a ti. Traes una energía fuerte, así que no la desperdicies. Se marcan oportunidades en temas de dinero que harán una diferencia importante en tu vida. En el amor, también vienen movimientos interesantes. Sal de la rutina. También se visualizan algunas situaciones de herencia o pagos con la familia. Presta atención a tu espalda, rodillas, presión muscular y cansancio acumulado.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 5 de julio?

Recuerda que no puedes controlar todo, así que relájate tantito. Traes una energía fuerte para cerrar ciclos. También se marcan buenas noticias relacionadas con el dinero, podría ser un aumento, venta o negocio importante. Eso sí, lee bien las letras chiquitas. En el amor hay movimientos importantes, pero será importante que demuestres lo que sientes. Aguas con caer en chismes familiares, no juzgues lo que no te corresponde. Se marcan dolores de cabeza. Descansa más.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 5 de julio?

Deja de querer quedar bien con todo el mundo. Traes una energía favorable para poner en orden tu vida y resolver pendientes. En temas de dinero, llegan buenas oportunidades. No regales tu esfuerzo y aprende a cobrar lo justo por tu trabajo. En el amor, el panorama se comienza a aclarar, para ello será clave la comunicación. También se marcan temas de responsabilidades y dinero con la familia. No te sientas culpable por poner límites. Necesitas más disciplina en tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 5 de julio?

Deja de guardar corajes y expresa lo que sientes. Presta más atención a tu intuición, no la ignores. Se vienen movimientos importantes de dinero, aunque también un gasto inesperado, relacionado con el hogar. Evita prestar dinero. En temas del amor, todo comienza a acomodarse, mientras que en la familia se marcan situaciones que pondrán a prueba tu paciencia. Cuida más tu salud, especialmente la espalda, cintura, articulaciones y problemas digestivos relacionados con el estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 5 de julio?

Necesitas ser congruente con lo que haces y dices. Cuídate de las envidias y no presumas tus planes antes de tiempo. Se marcan movimientos favorables en temas de dinero, así como una posible propuesta laboral. En el terreno del amor, las cosas también empiezan a acomodarse. Se marca un desacuerdo en la familia, así que no cargues con culpas que no le corresponden. En cuanto a la salud, presta más atención a molestias en piernas, caderas, espaldas o problemas musculares.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 5 de julio?

Deja de cargar el mundo sobre tus hombros y empieza a darte el lugar que te mereces. Vienen cambios bastante favorables en temas de dinero, pero tampoco empieces a gastar de más, traes buena energía para comenzar proyectos nuevos. En el amor, las cosas se acomodan mejor, no permitas que la rutina se interponga. También se marca una situación familiar que requerirá madurez, así que escucha bien. Presta más atención a molestias en rodillas, huesos, espalda y articulaciones. Bájale dos rayitas al estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 5 de julio?

No te preocupes por cosas que todavía no suceden y aprende a vivir el presente. Traes una energía fuerte para romper ciclos. Se marcan oportunidades interesantes en temas de dinero, con propuestas y ofertas a considerar. En el amor, las cosas también se empiezan a mover, mientras que en la familia se marca un tema relacionado con dinero, así como noticias importantes de alguien que vive lejos. En cuanto a tu salud, baja un poco el ritmo y toma más agua. Procura descansar mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 5 de julio?

Tu intuición andará muy despierta, así que haz caso y no ignores las señales. En cuestiones de dinero, llegan movimientos positivos, al igual que en el amor. En cuanto a la familia se marca una energía de celebración, podría ser un embarazo o un logro importante de alguien cercano. Presta más atención a tu salud, pues se marcan molestias en pies, piernas, sistema digestivo y problemas ocasionados por el estrés.