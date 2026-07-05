MasterChef 24/7: El tip de los cocineros para evitar los aromas en las manos después de cocinar

En las cocinas de alto rendimiento como MasterChef 24/7, el tiempo vale oro y la pulcritud es una exigencia diaria, por lo que quienes cocinan saben que picar ingredientes como ajo, cebolla o pescado deja un aroma persistente que parece resistirse a cualquier cantidad de agua y jabón tradicional.

Sin embargo, muchos amantes de la cocina aplican un secreto infalible que no requiere de productos químicos costosos y que la comunidad médica respalda por completo: el uso del acero inoxidable.

La especialista en aparato digestivo, la doctora María Muñoz, ha arrojado luz sobre este fenómeno que parece magia, pero que en realidad es pura ciencia. Según explica la experta, los compuestos sulfurosos de estos alimentos se adhieren con extrema facilidad a las grasas naturales de nuestra piel. El problema radica en que el jabón común no siempre tiene la capacidad de romper estos enlaces químicos tan rebeldes, lo que provoca que el olor se quede impregnado por horas, compartió el diario el Español.

¿Cómo eliminar los olores de las manos al cocinar?

La solución se encuentra al alcance de la mano en cualquier estación de cocina. El acero inoxidable actúa como un neutralizador natural. ¿La razón? Este metal genera una reacción química que atrae los compuestos de azufre, logrando que se despeguen de los dedos y se fijen en la superficie metálica.

Para deshacerse del problema de forma inmediata, el procedimiento es sumamente sencillo, pues basta con frotar las manos durante unos segundos contra un utensilio que tengamos a la mano, ya sea un cucharón, el grifo del lavabo o un bol de acero inoxidable, todo esto mientras dejamos correr un chorro de agua fría. "La razón es que los compuestos de azufre se enlazan a la superficie del acero. No es magia, es química", detalla la doctora Muñoz.