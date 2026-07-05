Consejos para hacer una carne asada tipo MasterChef 24/7 y ver el partido de la Selección Mexicana

Pocas cosas unen tanto a los mexicanos como el fútbol y encender el carbón. Con la Selección Mexicana en la cancha y la fiebre de Mundo MasterChef 24/7 a tope, el fin de semana se convierte en el escenario ideal para lucirse frente al asador.

Sin embargo, pasar de ser un simple aficionado a un verdadero maestro parrillero requiere técnica. Olvídate de los cortes quemados o resecos; aquí tienes los secretos de los profesionales para elevar tu juego culinario mientras disfrutas del partido.

¿Cómo hacer carne asada en casa?

El primer error ocurre mucho antes de que el fuego toque la carne. Los expertos recomiendan sacar los cortes del refrigerador entre 30 y 60 minutos antes de ponerlos a asar para que alcancen la temperatura ambiente. Sécalos muy bien con papel de cocina, sazona generosamente con sal y pimienta, y unta un poco de aceite para lograr un dorado uniforme.

Domina el fuego de dos zonas

Para cortes gruesos como un New York o un Rib Eye, el secreto es diseñar un mapa de calor en tu asador. Crea una zona de cocción directa (con brasas al rojo vivo) para sellar rápidamente los alimentos y obtener esa costra deliciosa, y una zona indirecta (sin carbón abajo) donde el calor circule como en un horno, ideal para que las piezas grandes se cocinen de forma prolongada sin quemarse por fuera.

El arte del sellado

Si tienes un corte premium, puedes aplicar la técnica del sellado tradicional, pasándolo de 1 a 2 minutos por lado a fuego alto antes de bajar la intensidad. Pero si quieres sorprender, usa el "sellado inverso": cocina la carne lentamente a baja temperatura