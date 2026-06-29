Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 29 de junio 2026: Buena suerte, desamor, salud y económia

¿Listo para descubrir qué te depara el destino?. Este lunes 29 de junio, loss horóscopos de Nana Calistar llegan con sus tradiconales predicciones cargadas de humor y consejos directo spara cada signo del zodiaco. Averigua si el amor, el dinero o la suerte estrán de tu lado al comenzar esta semana.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 29 de junio?

Ya deja de andar metiendo las narices donde ni te llaman y mejor ponte a arreglar el desorden que traes en tu propia vida. Últimamente te has preocupado más por saber qué hacen los demás, cómo les va, con quién salen o por qué les pasan ciertas cosas, mientras tus propios proyectos siguen esperando a que les pongas atención. No desperdicies tu energía resolviendo problemas ajenos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 29 de junio?

En el amor el universo te dará un buen jalón de orejas. Si estás soltero o soltera, deja de esperar que la otra persona haga absolutamente todo. No puedes quejarte de que el amor no llega cuando alguien te demuestra interés, respondes tres días después o ni siquiera haces el intento de conocer más a fondo. También tú tienes que mover las piezas. Hay una persona que desde hace tiempo te ha estado lanzando indirectas y tú sigues haciéndote el interesante.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 29 de junio?

En el amor vienen días que te harán pensar mucho. Sí tienes pareja y últimamente sientes dudas, no te desgastes inventando historias ni jugando al detective. Observa las acciones, el cariño verdadero se nota en el interés, en el tiempo que dedican, en el respeto y en la tranquilidad que se transmiten. Si constantemente tienes que estar preguntándote si te quieren, algo no está funcionando. No ruegues atención ni mendigues amor.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 29 de junio?

En cuestiones económicas tendrás que administrar mucho mejor tu dinero. Se aproxima un gasto inesperado relacionado con el hogar, un vehículo o un familiar. No será algo imposible de resolver, pero sí necesitas tener un colchoncito económico para no andar tronando los dedos. También existe la posibilidad de recibir una propuesta para participar en un proyecto o negocio que aunque al principio parezca pequeño podría darte grandes ganancias durante los próximos meses.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 29 de junio?

Los accidentes estarán presentes durante estos días, maneja con calma, evita contestar el celular mientras conduces y no andes con la cabeza en otro lado cuando cruces la calle. También cuídate de caídas, golpes, cortaduras o pequeños descuidos dentro de la casa. No será nada grave si actúas con precaución, pero sí podrías llevarte un buen susto por andar acelerado o distraído.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 29 de junio?

Deja de preocuparte tanto por quedar bien con todo el mundo porque mientras tú haces maromas para no incomodar a nadie, hay personas que ni cinco minutos piensan en cómo sus acciones te afectan. Ya es momento de aprender que no naciste para caerle bien a todos y que quien de verdad te aprecia lo hará con tus virtudes, pero también con ese carácter fuerte que a veces sacas cuando te colman la paciencia.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 29 de junio?

Esta semana será de grandes revelaciones. Descubrirás que una persona a la que le tenían confianza no era tan sincera como aparentaba. Te darás cuenta de mentiras, medias verdades o situaciones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Al principio sentirás coraje y hasta decepción pero después agradecerás que la vida te quitará la venda de los ojos. Es mejor una verdad dolorosa que una mentira disfrazada de cariño.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 29 de junio?

Esta semana trae una energía fuerte de cambios. Vas a darte cuenta de que muchas de las cosas que has querido conseguir no han llegado porque tú mismo has dejado los proyectos guardados en un cajón. Se te llena la cabeza de buenas ideas, hacer planes, investigaciones pero cuando llega la hora de actuar algo pasa y terminas dejando todo para después. Ya deja esa mala costumbre porque las oportunidades no son eternas. Lo que hoy tienes frente a ti puede no volver a repetirse.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 29 de junio?

Ya llegó la hora de hacer limpieza en tu vida y no me refiero a barrer la casa sino a sacar de una buena vez a toda esa gente que solo aparece cuando necesita un favor, dinero, consejos o que les resuelve la existencia, pero cuando eres tú quien ocupa una mano, un mensaje o aunque sea un ¿cómo estás? se hacen más perdidos que un calcetín en la lavadora. No tengas miedo de poner límites. No naciste para cargar la vida de los demás mientras que la tuya se queda detenida.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 29 de junio?

Se marca una separación muy fuerte con una amistad. No necesariamente porque exista una pelea enorme., sino porque cada quien comenzará a tomar caminos completamente diferentes. Descubrirás que ya no comparten la misma manera de pensar, los mismos intereses o incluso los mismos valores. No tengas miedo de cerrar ciclos.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 29 de junio?

Recibirás noticias de una persona que hace tiempo fue muy importante en tu vida. Esa comunicación moverá muchos sentimientos y te hará recordar momentos que creías completamente superadoras. Sin embargo, esta vez reaccionarás de manera distinta donde antes había dolor hoy hay aprendizaje.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 29 de junio?

En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, controla esos celos que últimamente se te salen hasta por los poros. No quieras revisar teléfonos, hacer interrogatorios ni imaginar historias donde no las hay.