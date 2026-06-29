Estos son los 7 ejercicios de fuerza que debes hacer para estar en forma después de los 40

El envejecimiento llega para todas las personas y es algo totalmente inevitable, teniendo en cuenta que con el paso del tiempo, se irá perdiendo masa muscular, fuerza, colágeno y aparecerán las líneas de expresión y también algunos problemas. Y si bien esto es inevitable, esto se puede retrasar gracias a una buena calidad de vida combinado con ejercicios físicos. En esta ocasión, hay 7 ejercicios que los expertos recomiendan para adultos mayores de 40 años y para que puedas estar en forma.

A medida que vamos envejeciendo, mantener un estilo de vida activo y realizar ejercicio físico se vuelve mucho más crucial y lograr una salud física y mental. Durante varias décadas se dijo que a una cierta edad, el cuerpo puede ir cediendo y empezarán a aparecer señales propias del envejecimiento como arrugas, líneas de expresión y la pérdida de la fuerza y de la masa muscular. Esto puede ocurrir por una vida sedentaria o más bien por hábitos pocos saludables.

Por otro lado, si bien el envejecimiento es inevitable y les llega a todos, se puede retrasar gracias a disciplina y mucho trabajo y en relación a esto, la fundadora de Hilliard Studio Method, de 72 años lleva varios años entrenando y aseguró que la clave está en mantener una buena salud a los 40 años, y lo fundamental radica en la fuerza, y hay ejercicios físicos que no requieren acudir a un gimnasio no mucho menos de equipamientos sofisticados. En total son 7 los ejercicios que podrás hacer para aumentar la fuerza después de los 40 años.

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Los mejores ejercicios de fuerza después de los 40 años

Flexiones en la pared: es una de las formas más fáciles de ganar fuerza y fortalecer los brazos; la espalda, el pecho y el core. Tendrás que colocarte de pie frente a una pared, con los pies separados un paso o dos del muro; colocar las manos a una anchura ligeramente superior a los hombros; elevar los talones y activar el glúteo antes de flexionar los brazos y así realizar una flexión hasta tocar casi con la nariz de la pared, mientras mantienes el cuerpo alineado de la cabeza a los talones. Repetir unas 15 veces

Sentarse y levantarse de la silla: es un ejercicio sencillo en donde se trabajan las piernas, el core, los glúteos, aumenta la fuerza. Debes sentarte en una silla con los pies alineados con el ancho de las caderas y las manos apoyadas sobre los muslos; activar los músculos del abdomen y exhalar mientras te incorporas.

Elevaciones de talón : este ejercicio tiene un fuerte impacto en el equilibrio, en la capacidad de caminar y en la circulación de las piernas. Además, ayudan a fortalecer los gemelos y articulaciones del tobillo y para hacerlo, tendrás que buscar un escalón, ponerte en puntas de pie en el borde con los pies colgando; agarrarte de una pared para estabilizar, subir hasta la máxima altura posible, realizar una pausa breve y bajar lento

: este ejercicio tiene un fuerte impacto en el equilibrio, en la capacidad de caminar y en la circulación de las piernas. Además, ayudan a fortalecer los gemelos y articulaciones del tobillo y para hacerlo, tendrás que buscar un escalón, ponerte en puntas de pie en el borde con los pies colgando; agarrarte de una pared para estabilizar, subir hasta la máxima altura posible, realizar una pausa breve y bajar lento Bird dog: es un ejercicio que ayuda a estabilizar la columna, los isquiotibiales y los glúteos. Debes colocarte en cuatro patas, con las muñecas bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas, activará el abdomen, manteniendo la espalda plana y la mirada al suelo; extender simultáneamente el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás; llegando a la altura de la cadera y hombro