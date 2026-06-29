Antrax acusó a Julio de hacer trampa durante el último reto de MasterChef 24/7

La noche de eliminación en MasterChef 24/7 alcanzó su punto más crítico no solo por la complejidad de los platillos, sino por la abierta guerra que se desató en la cocina más famosa de México.

Luego de haber impuesto un severo triple castigo a Julio y Luis, Ántrax demostró que no pretendía quitarles los ojos de encima ni un solo segundo. La hostilidad entre los participantes escaló por completo cuando el portador del PIN del Chef detectó una supuesta irregularidad y, sin dudarlo, lanzó una fuerte acusación de trampa en plena línea de fuego.

Antrax acusa de hacer trampa a Julio durante el domingo de eliminación en MasterChef 24/7

El momento ocurrió a la mitad del último reto del domingo, cuando Antrax se dio cuenta de los movimientos de su compañero, Julio, por lo que llamó de inmediato al Chef Cadena para denunciar que el cocinero estaba haciendo trampa al utilizar tres parrillas, violando de forma directa la restricción que lo obligaba a cocinar utilizando únicamente dos hornillas.

De inmediato, el Chef Cadena se desplazó hasta la estación de Julio para inspeccionar la situación de cerca. Sin embargo, al revisar los fogones en tiempo real, constató que solo había dos parrillas encendidas, por lo que la infracción no se pudo comprobar en ese instante.

A pesar de que Julio se salvó de una descalificación inmediata o de una sanción, el juez no dejó pasar el incidente a la ligera. Con el semblante serio que lo caracteriza, el Chef Cadena le lanzó una advertencia, diciéndole que siguiera cada una de las instrucciones y recordándole que en un domingo de eliminación el respeto absoluto a las reglas es lo único que los mantiene a salvo.