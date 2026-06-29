Ántrax se fue con todo contra Julio y Luis en MasterChef 24/7 y les impuso estos 3 terribles castigos

La recta final de este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 ha dejado claro que que cuando la supervivencia está en juego, las estrategias se vuelven despiadadas y no existen las treguas. Durante esta noche, el foro se convirtió en un auténtico campo de batalla estratégico cuando Ántrax decidió hacer valer el poder más codiciado de las estaciones: el PIN del Chef.

El creador de contenido levantó la mano justo antes de que arrancara el último reto de la noche, un desafío de alta carga patriótica donde los sentenciados debían ejecutar un platillo que representara la esencia de México, integrando de manera obligatoria y armónica elementos con los colores de la bandera: verde, blanco y rojo.

Fue en ese instante crucial cuando Ántrax decidió lanzar una ofensiva directa, con la cual impuso tres severos castigos que sepultaron las aspiraciones de tranquilidad de Julio y Luis, cuando el Chef Herrera señaló que antes de comenzar el reto, el también creador de contenido tenía algo importante que decirles; fue ahí cuando todo cambió para los cocineros antes mencionados.

El castigo que Ántrax le puso a Julio y Luis en MasterChef 24/7 este domingo 28 de junio

La estrategia de Ántrax no fue sutil; y los castigos, aplicados por igual para ambos cocineros, atacaron los tres recursos más valiosos en cualquier cocina de alto rendimiento: el tiempo, las herramientas y el espacio de cocción.

En primer lugar, les restó 5 minutos del reloj, por si fuera poco, la segunda restricción limitó su capacidad al cocinar al solo permitirles el uso de un cuchillo para picar, filetear y limpiar todos sus insumos. Finalmente, se les prohibió usar el tablero completo de la estufa, reduciendo sus opciones a únicamente dos hornillas.

Con este movimiento, Ántrax rompió definitivamente la tregua en el reality, demostrando que posee la frialdad necesaria para debilitar a sus rivales y recordándole a todos que en el Mundo MasterChef, el poder se ejerce sin piedad.