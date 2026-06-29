Horóscopo de hoy lunes 29 de junio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 29 de junio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de junio de 2026

Hoy, lunes 29 de junio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece la iniciativa y la confianza para avanzar en proyectos que habían permanecido en pausa. El ingreso de Júpiter en Leo impulsa tu creatividad y fortalece el deseo de mostrar tus talentos. Será un buen momento para actuar con entusiasmo, sin perder de vista los detalles importantes.

: la jornada favorece la iniciativa y la confianza para avanzar en proyectos que habían permanecido en pausa. El ingreso de Júpiter en Leo impulsa tu creatividad y fortalece el deseo de mostrar tus talentos. Será un buen momento para actuar con entusiasmo, sin perder de vista los detalles importantes. Tauro : el día invita a consolidar aquello que te brinda estabilidad y a dedicar tiempo a fortalecer los lazos con las personas que más valoras. Una actitud paciente te permitirá resolver asuntos pendientes y administrar mejor tus recursos.

: el día invita a consolidar aquello que te brinda estabilidad y a dedicar tiempo a fortalecer los lazos con las personas que más valoras. Una actitud paciente te permitirá resolver asuntos pendientes y administrar mejor tus recursos. Géminis : la energía disponible favorece el intercambio de ideas, las conversaciones productivas y la posibilidad de aprender algo que amplíe tu perspectiva. Mantener una mente abierta facilitará acuerdos y abrirá nuevas oportunidades de crecimiento.

: la energía disponible favorece el intercambio de ideas, las conversaciones productivas y la posibilidad de aprender algo que amplíe tu perspectiva. Mantener una mente abierta facilitará acuerdos y abrirá nuevas oportunidades de crecimiento. Cáncer : la jornada pone el foco en tus prioridades y en la manera en que utilizas aquello que has construido con esfuerzo. Organizar mejor tus objetivos te permitirá avanzar con mayor tranquilidad y aprovechar oportunidades que antes parecían lejanas.

: la jornada pone el foco en tus prioridades y en la manera en que utilizas aquello que has construido con esfuerzo. Organizar mejor tus objetivos te permitirá avanzar con mayor tranquilidad y aprovechar oportunidades que antes parecían lejanas. Leo: el ingreso de Júpiter en tu signo marca el comienzo de un ciclo de expansión, confianza y desarrollo personal. Sentirás mayor motivación para asumir nuevos desafíos y expresar lo mejor de ti. Actuar con generosidad y equilibrio potenciará los resultados que deseas alcanzar.

el ingreso de Júpiter en tu signo marca el comienzo de un ciclo de expansión, confianza y desarrollo personal. Sentirás mayor motivación para asumir nuevos desafíos y expresar lo mejor de ti. Actuar con generosidad y equilibrio potenciará los resultados que deseas alcanzar. Virgo : el día favorece la reflexión y la planificación antes de dar un paso importante. Escuchar tu intuición sin dejar de lado el sentido práctico te permitirá tomar decisiones más acertadas y reducir preocupaciones innecesarias.

: el día favorece la reflexión y la planificación antes de dar un paso importante. Escuchar tu intuición sin dejar de lado el sentido práctico te permitirá tomar decisiones más acertadas y reducir preocupaciones innecesarias. Libra : la energía disponible impulsa proyectos compartidos y encuentros con personas que pueden aportar nuevas ideas o abrir caminos interesantes. La cooperación será más efectiva que intentar resolver todo por cuenta propia.

: la energía disponible impulsa proyectos compartidos y encuentros con personas que pueden aportar nuevas ideas o abrir caminos interesantes. La cooperación será más efectiva que intentar resolver todo por cuenta propia. Escorpio : la jornada favorece el compromiso con metas de largo plazo y la posibilidad de destacar gracias a tu constancia. El ingreso de Júpiter en Leo puede impulsar cambios positivos en tu desarrollo profesional, siempre que mantengas el enfoque y la disciplina.

: la jornada favorece el compromiso con metas de largo plazo y la posibilidad de destacar gracias a tu constancia. El ingreso de Júpiter en Leo puede impulsar cambios positivos en tu desarrollo profesional, siempre que mantengas el enfoque y la disciplina. Sagitario : el día despierta deseos de ampliar horizontes y explorar nuevas oportunidades. Aprender, viajar o iniciar un proyecto diferente contribuirá a renovar tu entusiasmo. Confiar en tus capacidades te permitirá avanzar con mayor seguridad.

: el día despierta deseos de ampliar horizontes y explorar nuevas oportunidades. Aprender, viajar o iniciar un proyecto diferente contribuirá a renovar tu entusiasmo. Confiar en tus capacidades te permitirá avanzar con mayor seguridad. Capricornio : la energía disponible invita a realizar ajustes profundos en asuntos que requieren compromiso. Dejar atrás viejas preocupaciones abrirá espacio para construir relaciones más sólidas y administrar mejor aquello que consideras valioso.

: la energía disponible invita a realizar ajustes profundos en asuntos que requieren compromiso. Dejar atrás viejas preocupaciones abrirá espacio para construir relaciones más sólidas y administrar mejor aquello que consideras valioso. Acuario : la jornada pone atención en tus relaciones y en la importancia de construir acuerdos equilibrados. El ingreso de Júpiter en tu signo opuesto complementario favorece nuevas alianzas, encuentros enriquecedores y vínculos que pueden aportar crecimiento mutuo si existe disposición para escuchar.

: la jornada pone atención en tus relaciones y en la importancia de construir acuerdos equilibrados. El ingreso de Júpiter en tu signo opuesto complementario favorece nuevas alianzas, encuentros enriquecedores y vínculos que pueden aportar crecimiento mutuo si existe disposición para escuchar. Piscis: el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que te permitan distribuir mejor tu energía. Pequeñas mejoras en tu rutina tendrán un efecto positivo y constante, ayudándote a avanzar con mayor serenidad hacia tus objetivos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: