3 diseños de piñatas caseras de Andy de Toy Story para celebrar los cumpleaños de los niños

Hace poco menos de una semana que se estrenó una nueva entrega de la saga ‘Toy Story’, en lo que es la quinta película y que ha trascendido generaciones, ya que se ha convertido en una de las películas más queridas por miles de personas. Por eso, es que seguramente ante esta última entrega de Pixar es que muchos cumpleaños infantiles tengan esta temática y uno de los personajes más elegidos es ‘Andy’, el dueño de los juguetes y sin dudas, que la piñata no puede faltar y hay tres ideas fáciles de hacer.

No hay dudas que los cumpleaños infantiles son difíciles de organizar, teniendo en cuenta que eligen temáticas que van variando de acuerdo a la tendencia que esté vigente y si hay algo que no cambia es Toy Story, una de las películas animadas más taquilleras en la historia del cine y que recientemente acaba de estrenarse la quinta entrega y que relata la historia de ‘Woody y sus amigos’.

Lo más probable es que te hayan pedido una piñata sobre Toy Story para algún cumpleaños infantil, y entre los personajes más conocidos están Woody, Buzz y Andy. Puedes optar por mezclar a todos los personajes, o más bien hacer a uno de ellos y en este caso, te compartiremos las tres ideas para que hagas unas piñatas sobre Andy y que las podrás hacer con pocos elementos que tienes en casa.

Qué necesitas para las piñatas de Andy de Toy Story

Para poder realizar las piñatas, necesitarás de algunos elementos esenciales como cartón corrugado, tijera, cúter, silicona o cinta adhesiva; una imagen de Andy para remarcar, cartones para pegar en cada cara; papel crepé blanco, marrón, negro, cartulina. En cuanto a los diseños, dependerá del tamaño que quieras hacerla y con lo que quieras rellenarla.

Cómo hacer las piñatas de Toy Story

Marcar la imagen de Andy en los cartones Recortar las figuras con la tijera Pegar los cartones de 15 cm para juntar las dos figuras de Andy con silicona y reforzar con cinta adhesiva Hacer un agujero y pasar un hilo para poder atar la piñata Decorar la piñata con el papel crepé tomando como referencia la imagen de Andy Dejar un agujero para colocar las sorpresas