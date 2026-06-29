Así podrás decorar el pastel de Minni Mouse, ideal para las fiestas de niñas
No necesitarás de muchos ingredientes y tendrá el diseño típico de este personaje de Disney.
Los cumpleaños infantiles son muy particulares, teniendo en cuenta que se basa en varios personajes de dibujos animados, series, superhéroes, entre otros. Y si hay un personaje muy querido entre las niñas y que no ha pasado nunca de moda es Minnie Mouse, del increíble universo de Disney y que es la acompañante de Mickey. Por eso, te vamos a compartir cómo decorar un pastel sobre esta temática, los ingredientes que necesitas y después el paso a paso que no es para nada complejo.
Tal como mencionábamos, uno de los personajes animados más importantes de todos es Minnie Mouse, y es que esta creación de Walt Disney se ha convertido en los más queridos entre los más pequeños y que trasciende generaciones. No sólo la podemos ver en la pantalla chica o el cine, sino que también en varios artículos de decoración y en temáticas de fiestas infantiles que no pueden faltar.
Si estás pensando en que pastel hacer para el cumpleaños de tu hija, no debes preocuparte porque te vamos a traer el paso a paso de cómo decorar un pastel de cumpleaños con la temática de Minnie Mouse, que les gustará a todos y que es muy sencillo de hacer. El proceso puede requerir de mucho tiempo, tomará dos días terminarlo, pero el resultado final será el mejor.
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Ingredientes para el pastel de Minnie Mouse
Pastel:
- 2 huevos grandes
- 2 cdas de jugo de limón fresco
- 2 tazas de azúcar
- 1 cda de vainilla
- 2 ½ tazas de harina para hacer pasteles
- ½ cda de bicarbonato de sodio
- 1 taza de suero de mantequilla
Glaseado de crema:
- 1 taza de mantequilla
- 4 tazas de azúcar en polvo
- 3 cdas de vainilla
- 2 cdas de leche
Glaseado de chocolate:
- 2 y ¾ taza de azúcar glas
- 6 cdas de cacao en polvo
- 5 cdas de leche evaporada
- 1 cda de esencia de vainilla
Cómo hacer el pastel de Minnie
- Batir el azúcar con la mantequilla a velocidad media; colocar la mantequilla y el azúcar en un tazón para mezclar, bate el azúcar con la mantequilla usando una batidora eléctrica y hacerlo hasta que la mezcla se vuelva homogénea
- Batir los huevos al mismo tiempo manteniendo la batidora a velocidad media y batir en la masa hasta formar una mezcla homogénea y uniforme
- Batir el jugo de limón con vainilla hasta lograr una mezcla homogénea
- Mezclar la harina con el bicarbonato de sodio en un tazón separado hasta que todo esté uniforme
- Agregar pequeñas cantidades de ingredientes secos y suero de mantequilla de forma alterna; medir el suero de mantequilla, echar una pequeña cantidad de harina a la mezcla y batirla hasta que se incorpore de manera completa a la masa y batir hasta que se mezcle todo
- Repetir el proceso, pero con la mitad de los ingredientes
- Llenar una bandeja para hornear de pasteles de 25x 35 cm y rociar el fondo de ambos lados con aceite; tomar la primera tanda de masa y transferirla a la bandeja para hornear pasteles
- Verter la masa restante en un molde de vidrio, colocar la masa en un molde que será la cabeza de Minnie
- Hornear ambos pasteles a 180°C durante 35 minutos y luego retirarlos del horno
- Dejar que los pasteles se enfríen durante toda la noche, mantenerlos cubiertos con papel aluminio
- Medir los ingredientes del glasead de vainilla, por lo que tendrás que colocarlo en un tazón y batir a velocidad media hasta que esté suave y cremoso
- Mezclar el azúcar glas con el cacao en polvo que vayas a usar para el chocolate
- Formar una crema con la mantequilla hasta que obtengas una mezcla homogénea y agregar la mezcla de leche evaporada junto con el azúcar y batir hasta que se incorporen al glaseado
- Verter la vainilla a la mezcla hasta formar un glaseado y armar el molde redondo de 25 x 35 cm donde será una de las orejas de Minnie
- Colocar las orejas cerca de la cabeza de Minnie, luego cortar el lazo a mano alzada o con un molde
- Aplicar glaseado de chocolate sobre las orejas, hacer una línea del cabello glaseado con el chocolate usando una imagen de Minnie como referencia
- Dividir el glaseado de crema de mantequilla en tres tazones, verter colorante alimentario en dos tazones glaseados
- Aplicar glaseado de color rosado oscuro sobre el lazo y cubrir la parte restante con glaseado de color rosado para finalizar con su boca