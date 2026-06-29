Así podrás decorar el pastel de Minni Mouse, ideal para las fiestas de niñas

Los cumpleaños infantiles son muy particulares, teniendo en cuenta que se basa en varios personajes de dibujos animados, series, superhéroes, entre otros. Y si hay un personaje muy querido entre las niñas y que no ha pasado nunca de moda es Minnie Mouse, del increíble universo de Disney y que es la acompañante de Mickey. Por eso, te vamos a compartir cómo decorar un pastel sobre esta temática, los ingredientes que necesitas y después el paso a paso que no es para nada complejo.

Tal como mencionábamos, uno de los personajes animados más importantes de todos es Minnie Mouse, y es que esta creación de Walt Disney se ha convertido en los más queridos entre los más pequeños y que trasciende generaciones. No sólo la podemos ver en la pantalla chica o el cine, sino que también en varios artículos de decoración y en temáticas de fiestas infantiles que no pueden faltar.

Si estás pensando en que pastel hacer para el cumpleaños de tu hija, no debes preocuparte porque te vamos a traer el paso a paso de cómo decorar un pastel de cumpleaños con la temática de Minnie Mouse, que les gustará a todos y que es muy sencillo de hacer. El proceso puede requerir de mucho tiempo, tomará dos días terminarlo, pero el resultado final será el mejor.

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Ingredientes para el pastel de Minnie Mouse

Pastel:



2 huevos grandes

2 cdas de jugo de limón fresco

2 tazas de azúcar

1 cda de vainilla

2 ½ tazas de harina para hacer pasteles

½ cda de bicarbonato de sodio

1 taza de suero de mantequilla

Glaseado de crema:



1 taza de mantequilla

4 tazas de azúcar en polvo

3 cdas de vainilla

2 cdas de leche

Glaseado de chocolate:



2 y ¾ taza de azúcar glas

6 cdas de cacao en polvo

5 cdas de leche evaporada

1 cda de esencia de vainilla

Cómo hacer el pastel de Minnie