Nana Calistar nombró a los 4 signos que tendrán mejor suerte en el dinero este fin de semana

Nana Calistar reveló los horóscopos y predicciones para el fin de semana, que marca los últimos días de febrero. Sin embargo, lanzó una alerta para cuatro signos , ya que tendrán más suerte en el dinero, mientras que otros deberán actuar con cautela.

Según la famosa astróloga, el favorito del universo es Tauro, seguido muy de cerca por Aries, Piscis y Géminis. ¿Cuáles son sus visiones? Te las contamos.

TAURO : Tauro es, sin duda, el signo con mejores aspectos financieros para el fin de semana. El mensaje es claro: “Viene una gran oportunidad económica a tu vida” . No es una promesa vacía, sino una advertencia positiva. Si mantienes disciplina y enfoque, esa oportunidad puede traducirse en ingreso extra, negocio nuevo o resolución favorable de un pendiente económico. El universo te abre la puerta, pero dependerá de tu constancia que el dinero fluya y se quede.

ARIES : Aries también tiene una energía muy positiva en el terreno profesional y de negocios. Se mencionan "grandes cosas" en este ámbito, lo que indica movimientos estratégicos, acuerdos o propuestas que pueden rendir frutos pronto. La clave estará en analizar con cautela. Si evitas decisiones impulsivas, podrías cerrar el fin de semana con buenas noticias financieras o avances importantes.

PISCIS : Aunque no se menciona directamente dinero, el mensaje de "vienen días maravillosos" y que la gratitud traerá "grandes cosas" apunta a una energía expansiva. En astrología, cuando se habla de evolución y agradecimiento, suele abrirse la puerta a mejoras materiales inesperadas. Podría tratarse de un ingreso sorpresa, un apoyo o una solución económica que te dará tranquilidad.

GÉMINIS: Géminis está a punto de entrar en una de las mejores etapas de su vida. Aunque no es exclusivamente financiero, las grandes etapas suelen traer crecimiento en trabajo y estabilidad. Si aplicas disciplina —como el mensaje lo sugiere— podrías comenzar a ver resultados económicos desde este mismo fin de semana.

Estos son los signos con suerte en el dinero el fin de semana.|(ESPECIAL/GROK AI)

¿Qué signos tendrán mala suerte en el dinero este fin de semana, según los horóscopos de Nana Calistar?

Nana Calistar advirtió a los signos de Leo, Capricornio, Sagitario y Libra sobre tensiones económicas y energías que podrían jugar en su contra. Ya sea por no administrar bien el dinero, gastar de más o no actuar con precaución y estabilidad, deben tomar en serio las energías que vienen.