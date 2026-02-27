Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 27 y 28 de febrero

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana, del 27 y 28 de febrero de 2026. Las predicciones consideran cómo le irá a cada signo en el cierre del mes, con energías en el amor, el dinero y la abundancia.

Según la pitonisa cubana, el cierre se mueve entre energías pesadas, decisiones fuertes y cambios constantes debido a la alineación planetaria . La clave será actuar con la cabeza fría y no dejarse llevar por impulsos. Mira lo que dice tu signo del Zodiaco.

ARIES

Tendrás un cierre de mes lleno de trabajo, pero con frutos que te van a surgir pronto. Además, debes conectar con la naturaleza de nuevo: adopta una mascota o ve al parque. Este sábado 28 de febrero debes hacer el ritual de la veladora roja, cortarte el cabello y alejarte de los pensamientos negativos y el coraje. Ve preparándote para marzo porque es tu mes en cuestiones de riqueza.

TAURO

Vas a conseguir lo que quieres; puede que tardes, pero siempre lo lograrás. En ese sentido, busca cerrar tus planes de febrero y prepárate para marzo con los nuevos propósitos que te completarán. En la salud, debes limitarte en lo que no debes de comer, beber mucha agua y buscar tranquilidad. Además, no te dejes llevar por situaciones negativas: chismes, mal de ojo y malas vibras. Se recomienda poner una veladora blanca y poner girasoles en la casa el primero de marzo.

GÉMINIS

Estás idealizando demasiado, y esto te está frustrando. Por eso, ahora debes tener una reflexión: si las cosas no te están funcionando, debes seguir tu camino y no insistir. Este fin de mes también debes poner una veladora roja con incienso de madera para esparcir las malas vibras e iniciar marzo limpio. Se visualiza un fin de semana muy alegre, muy estable y con planes de diversión y fiesta; tú déjate querer. No obstante, tienes una advertencia: cuídate de las malas personas.

CÁNCER

Has aprendido a tener buenas amistades y ahora hay personas sanas a tu alrededor, pero esto no es suficiente; tú también debes limpiar tus energías con una veladora blanca el 1 de marzo. Se prevé que marzo será un buen mes para ti, abrázalo y acéptalo. Eso sí, debes darle mantenimiento a tu casa para que no vivas en un lugar que no funciona. Descansa, no salgas; dedícate tiempo a ti y mira la película o la serie que estabas posponiendo. En el amor, se prevé que un amor llegará en las próximas semanas, pero podría ser una expareja.

Esto dice el horóscopo de Cáncer para hoy de Mhoni Vidente.|(Facebook de Mhoni Vidente)

LEO

Debes hacer una limpia para reiniciar tus energías y tu suerte. Pon una veladora blanca el 28 de febrero y deja que se consuma para que se lleve esa mala vibra que te están dejando las personas a tu alrededor. En el amor, debes aprender a valorarte porque ofreces más de lo que crees, tanto en lo sexual como en lo emocional. Tendrás un fin de semana familiar, de relajación y de recuperar lo que dejaste abandonado por mucho tiempo.

VIRGO

Tendrás un fin de semana de fiesta, pero también estás arrastrando un problema económico que te está incomodando: problemas con pagos. ¿Lo vas a solucionar? Debes enfocarte en lo que viene y por eso hay que solucionarlo. Marzo se prevé como un mes de abundancia y atracción de dinero para ti. El 1 de marzo debes prender una veladora blanca para hacer una invocación de estabilidad y crecimiento. Tu destino es la riqueza, ¡concéntrate!

LIBRA

Estás bien y se te nota. Tienes energía suficiente para atrapar la riqueza. Tu día es el 28 de febrero y debes hacer un ritual de relajación para armonizar tu chakra. Harás cambios importantes en el trabajo y en tu economía material. Atraes la abundancia, la salud y, sobre todo, el amor. Estás en una temporada en donde debes tomar decisiones fuertes y debes aprender a no tener miedo en elegir una de ellas. Asimismo, el próximo 3 de marzo tendrás una revelación que estabas esperando; prepárate.

ESCORPIO

Estás pensando en cosas negativas y sentimientos guardados, un comportamiento que es contrario a tu naturaleza. Aprende a soltar, a dejar atrás estos sentimientos y a dejar de quejarte. Tu día es el 28 de febrero y debes aprovechar la alineación de los 6 planetas para usar esa energía y purificarte. La recomendación es mover las energías a través de mejoras en tu casa: mueve los muebles de lugar, limpia y haz que fluya mejor tu cuerpo.

SAGITARIO

Debes concentrarte en la riqueza que estás atrayendo desde hace días; aprovéchala, porque estás lleno de abundancia. El consejo es dejar de pensar en lo negativo y concentrarte en lo que atraes y, sobre todo, en lo que quieres para ti. Usa ropa azul o roja para darle la bienvenida al mes de marzo; limpia tus energías con jabón neutro y luego usa tu perfume para llenarte de ti mismo.

CAPRICORNIO

Tu mejor día es el 1 de marzo, así que el cierre de mes es decisivo para concentrarte o mentalizarte en lo que quieres a partir de ahora. Tienes suerte en la riqueza ahora, pero no sabes si esto seguirá por mucho tiempo y es clave que lo sepas para prevenirte. Anota todo lo que quieres en un papelito, ponlo en una veladora blanca y deja que se consuma; las energías estarán a tu favor.

Mhoni Vidente leyó el horóscopo del fin de semana de cada signo.|(ESPECIAL/CANVA/FB: Mhoni Vidente)

ACUARIO

Tu mejor día es el 28 de febrero. Las energías poco a poco se están alineando para ti, y lo estás notando. Aunque todavía estás en la transición y tu energía no está absoluta todavía, por eso debes seguir creciendo y recibir con los brazos abiertos todo lo que ya tienes. Tu ritual de inicio de mes es poner una veladora blanca en la cocina y darte una limpia con limones. Si puedes cortarte el cabello, mejor.

PISCIS

Estás de cumpleaños y todos lo notan: estás feliz, estás sano y atraes energías positivas. Si quieres que esta fortuna siga por más tiempo, debes aprender a abrazarlo y aprovecharlo. No olvides prender una veladora blanca el 1 de marzo para visualizarte en la cima y pedir lo que quieres en las siguientes semanas. Que no te dé miedo llenarte de emociones nuevas; empápate de lo nuevo para que aprendas. En el amor, será un mes de pasión.