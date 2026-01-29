¿Está tu signo? Nana Calistar revela quiénes son los más tóxicos del horóscopo

La astrología toma fuerza cuando Nana Calistar toma la palabra. En esta ocasión, la astróloga y tarotista compartió su top 10 de los signos más tóxicos y vengativos del zodiaco.

Conoce los signos del zodiaco de los que te tienes que cuidar si los traicionas

10: Acuario: El vengativo dice que no le importa, pero sí le importa y mucho, solo que se hace el desapegado mientras te ignora como castigo; su venganza es hacerte sentir invisible.

9: Piscis: Parece bueno hasta que se cansa. Cuando explota, se vuelve pasivo-agresivo; no te ataca directo, pero te manipula con silencios, culpas y frases como “¡No pasa nada!”, cuando sí que pasa todo.

8: Capricornio: No grita ni reclama, te cobra con éxito; si lo traicionas, te demuestra que sin ti está mejor. Su venganza es verte desde arriba mientras tú sigues estancado. Frío, calculador y orgulloso.

7: Virgo: El Juez del Zodiaco te analiza, te critica y te sentencia. No se venga con drama, se venga con indiferencia y palabras que duelen más que un golpe; te hace sentir que nunca fuiste suficiente, no grita, te destruye con silencio y lógica.

6: Géminis: El venenito con sonrisa, que no se ensucia las manos, manda el chisme, puede quedar bien contigo mientras por detrás controla tu vida completa; su venganza es social, deja que otros hagan el trabajo sucio, manipula reputaciones, no personas.

5: Aries: Impulsivo, explosivo y cero filtros, se venga en caliente, te dice todo en la cara, te bloquea, te desbloquea y te vuelve a bloquear y luego se arrepiente, pero el daño ya está hecho; no planea la venganza, dispara sin pensar.

4: Leo: Su ego es más frágil que su paciencia; si lo humillas, prepárate, no soporta quedar mal frente a nadie. Puede ser vengativo cuando hieren su orgullo porque necesita demostrar que él gana, que él brilla, que tú eras el error; no busca justicia, busca superioridad.

3: Tauro: Terco como burro descompuesto con GPS, si lo haces enojar, se acuerda para siempre; no explota rápido, pero cuando lo hace, se vuelve frío, distante, vengativo y silencioso, te quita el saludo, el cariño y hasta la existencia; no grita, te borra.

2: Cáncer: La víctima profesional llora, sufre, te perdona, pero nunca te suelta el pasado, te saca cosas de hace 10 años, con fecha, hora y captura de pantalla; su venganza no es directa, es emocional, te hace sentir culpable por respirar, tóxico sentimental nivel experto.

1: Escorpión: El rey del rencor no olvida, no perdona y no supera; archiva. Puede parecer tranquilo, pero por dentro ya escribió tu epitafio emocional; si lo traicionas, no grita, no pelea, espera y, cuando menos lo imaginas, te regresa el golpe con intereses, inflación y trauma incluido, el más vengativo del zodiaco, sin discusión.