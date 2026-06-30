9 peinados para ver el Mundial 2026 y apoyar a tu selección favorita: ¿y si sí?

El Mundial 2026 no solo se vive frente a la pantalla o en las tribunas, también puede reflejarse en tu estilo personal. Esta histórica competencia de futbol es una oportunidad para mostrar el apoyo a tu selección favorita con looks temáticos que combinen comodidad, estilo y mucha creatividad. Ya sea que quieras apoyar a México, Ecuador, Argentina o cualquiera de los equipos, estos peinados encajan perfecto con cualquier nación y nunca fallan.

Uno por uno, los mejores peinados para lucir en el Mundial 2026

Varios peinados inspirados en las tendencias de los años 90 volverán a dominar durante el Mundial 2026, destacando estilos prácticos que permiten disfrutar los partidos sin preocuparse por el cabello y que, además, pueden personalizarse con los colores de cada selección, indica Vogue. Estas son aslgunas opciones que puedes hacer:

1. Coletas altas con listones de tu selección: Las coletas altas son una de las opciones más cómodas y versátiles para disfrutar de los partidos del Mundial. Puedes agregar listones, moños o cintas con los colores de tu equipo favorito para darle un toque futbolero y lleno de personalidad. Si es de México, por ejemplo, puedes elegir listones color verde, blanco y rojo.





2. Trenzas boxer: Las trenzas boxer son cómodas, modernas y resistentes, ideales para vivir la emoción del Mundial sin preocuparte por el peinado. Además de mantener el cabello en su lugar durante horas, aportan una imagen deportiva y actual.





3. Space buns con accesorios deportivos: Los clásicos space buns o chonguitos dobles continúan siendo una de las tendencias favoritas entre quienes buscan un look divertido y juvenil. Puedes decorarlos con ligas de colores, pequeños banderines o accesorios relacionados con el futbol para reforzar el espíritu mundialista.





4. Cola de caballo burbuja: La cola de caballo burbuja aporta volumen, estilo y un toque moderno con muy poco esfuerzo. Además, permite incorporar los colores de tu selección mediante ligas decorativas distribuidas a lo largo del cabello, creando un look llamativo y original.





5. Trenza lateral con cintas de colores: Una de las tendencias más compartidas en TikTok consiste en entrelazar listones de colores dentro de una trenza lateral. El resultado es un peinado vistoso que refleja el espíritu futbolero sin perder elegancia, convirtiéndose en una de las opciones favoritas para ver los partidos.





6. Peinado con glitter y colores patrios: Los peinados con glitter biodegradable y colores patrios se han vuelto virales entre los aficionados al futbol. Esta tendencia permite incorporar pintura temporal para cabello en los tonos de cada país y resulta perfecta para reuniones, fiestas y encuentros especiales durante el torneo.





7. Media coleta noventera: La media coleta inspirada en los años 90 regresa con fuerza y promete convertirse en uno de los peinados estrella del Mundial 2026. Este estilo combina comodidad, frescura y un aire juvenil que favorece tanto al cabello lacio como al ondulado.





8. Trenzas con extensiones de colores: Las extensiones temporales en los colores de tu selección son ideales para quienes buscan un look más atrevido y llamativo. Además de ser fáciles de colocar, permiten crear combinaciones únicas que destacan durante cada partido.





9. Chongo desenfadado con pañuelo: El clásico chongo alto sigue siendo una de las opciones más prácticas para los días de partido. Basta con añadir un pañuelo con los colores de tu equipo para conseguir un peinado fresco, cómodo y lleno de estilo.

¿Por qué estos peinados son tendencia durante el Mundial 2026?

Estos peinados se han convertido en tendencia porque permiten expresar el apoyo a una selección de forma divertida, creativa y muy personal. Las redes sociales han impulsado esta moda al combinar belleza, moda y pasión por el futbol en un solo look.

Ya sea con trenzas, coletas, chongos o accesorios temáticos, estas propuestas demuestran que el Mundial 2026 también inspira nuevas formas de mostrar el orgullo por tu selección favorita. Además de ser fáciles de realizar, permiten destacar durante cada partido sin sacrificar comodidad ni estilo.

No olvides que puedes ver los partidos del Mundial 2026 a través de la señal de Azteca 7.