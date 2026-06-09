3 ideas de pasteles de Boo, la niña de Monster Inc: ideal para fiestas infantiles

Los cumpleaños infantiles son un gran inconveniente para los padres, teniendo en cuenta que la mayoría de los niños siempre suelen elegir temáticas muy particulares para que tengan una decoración diferente. Si hay algo que no puede faltar es el pastel, que cada uno tendrá su decoración de acuerdo a los gustos y uno de los personajes más buscados por los más pequeños, en especial de las niñas, es ‘Boo’ de la película ‘Monster Inc’ y por eso, te dejaremos tres ideas distintas, pero la elaboración es similar.

Una de las películas de ‘Disney’ más famosas y populares es ‘Monsters Inc’ que ha logrado ganarse el cariño de los más pequeños a través de sus icónicos personajes. Más allá de los clásicos monstruos, no hay dudas que ‘Boo’, la pequeña de esta película, es la favorita de las niñas y que ha llevado a que se convierta en temática fundamental de muchas fiestas infantiles y que en los pasteles no pueden faltar.

Si quieres sorprender el próximo cumpleaños de tu hijo/a, entonces debes tener en cuenta estas tres opciones que variarán de acuerdo a la presentación final de este pastel, pero que tanto los ingredientes y la elaboración del mismo. Estos diseños se caracterizan por tener el rosa como color principal y la imagen de ‘Boo’ tanto sobre la parte superior del pastel o dibujando su imagen.

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Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1 ½ taza de azúcar

¾ tazas de cacao en polvo

1 cdas de polvo para hornear

1 cdita de sal

2 huevos

1 taza de leche

½ taza de aceite vegetal

1 cda de bicarbonato de sodio

1 taza de agua tibia

Para la crema:



500 ml de crema para batir tipo chantilly muy fría

1 taza de azúcar glass

Colorante rosa, azul o morado

Cómo hacer este pastel de ‘Boo’

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar dos moldes redondos Mezclar en un tazón grande la harina, el azúcar, el cacao, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal Agregar los huevos, la leche y el aceite y batir hasta integrar Incorporar el agua tibia lentamente mientras bates a velocidad baja Verter la mezcla en los moldes y hornear durante 35 a 40 minutos Retirar y dejar enfrirar Teñir la crema batida y usar colorante rosado para simular su abrigo de monstruo Cubrir todo el pastel con una capa lisa de crema Usar una duya especial para césped o el cabello en tu manga pastelera Hacer el pelo presionando la manga contra el pastel y tirar hacia atrás para crear textura

Tres diseños de un pastel de 'Boo' de Monsters Inc

Así podrás hacer un diseño de un pastel de Boo pic.twitter.com/q9kTlEUhjW — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 8, 2026

Otro diseño de un pastel de Boo pic.twitter.com/g3nRcKMPSx — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 8, 2026