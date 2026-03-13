Los números de la suerte para ganar la lotería hoy viernes 13 de marzo, según tu signo del zodíaco

Los expertos en astrología han compartido lo que les depara el destino a los signos del zodíaco al revelar cuáles son sus números de la suerte para la jornada de hoy viernes 13 de marzo. Además de dar a conocer el mensaje especial que el Universo ha preparado para ellos.

Estos números mágicos tienen influencia en la fortuna de los integrantes de la rueda zodiacal, y pueden ser empleados para obtener premios en juegos de azar, como la lotería, o para interpretar su mensaje y manifestar cosas positivas en su vida.

Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 13 de marzo

Aries

Pueden descansar y posponer algunas de sus tareas para la próxima semana. Sus números de la suerte son: 00, 21 y 34.

Tauro

Necesitan enfocarse en actividades que les den bienestar, seguridad emocional y estabilidad. Sus números son: 09, 18 y 35.

Los signos del zodíaco conseguirán fortuna con sus números de la suerte|Pexels: Pascal Meier

Géminis

Deben mantener la calma ante posibles conflictos en su trabajo o con su pareja. Sus números mágicos son: 03, 14 y 56.

Cáncer

Este día podrán conectar con su mundo interior y con la gente que los rodea. Sus números de la suerte: 13, 28 y 99.

Leo

No pasará nada nuevo y esto es positivo, deben aprender a valorar la monotonía. Sus números son: 01, 24 y 50.

Virgo

Necesitan escuchar las señales de su cuerpo y buscar claridad en la incertidumbre. Sus números mágicos son: 20, 55 y 87.

Libra

Es un buen día para buscar el equilibrio en sus relaciones y manejarse con diplomacia. Sus números de la suerte son: 04, 16 y 29.

Escorpio

Podrán detectar oportunidades en medio de los obstáculos. Sus números de la suerte son: 07, 16 y 33.

Sagitario

La energía de marzo impulsará el crecimiento, pueden dedicar un tiempo a la planación estratégica. Sus números son: 11, 22 y 48.

Capricornio

Pueden aprovechar para acomodar sus finanzas y plantearse metas a largo plazo. Sus números de la suerte son: 05, 19 y 61.

La fortuna prepara sorpresas para cada signo del zodíaco|Pexels: Anete Lusina

Acuario

Atraveserán un portal de transformación, solo deben confiar en los cambios que atraviesan. Sus números son: 08, 17 y 42.

Piscis

Es un proceso de renacimiento personal en el que se alinearán con su verdadero propósito. Sus números de la suerte son: 12, 30 y 77.