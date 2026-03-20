Los números de la suerte para ganar la lotería hoy viernes 20 de marzo, según tu signo

Cada uno de los doce signos del zodíaco occidental posee una suerte especial determinada por los astros. Este viernes 20 de marzo te compartimos cuáles son sus números de la suerte, con los que pueden ganar la lotería y reciben un mensaje del Universo.

Para esta jornada, los astros se alinean y aconsejan a los signos sobre qué caminos tomar durante los próximos días. Existe una voz en su interior que en algunos casos debe ser escuchada y en otros es mejor actuar con la razón.

Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 20 de marzo

Aries

Se les recomienda escuchar a su intuición, ya que hoy su camino se aclarará y recibirán buenas noticias. Sus números de la suerte son: 07, 19 y 33.

Tauro

Los astros les piden soltar lo viejo para dar paso a las nuevas cosas que están por llegar a sus vidas. Sus números de la suerte son: 04, 22 y 48.

Estos son tus números de la suerte, según tu signo del zodíaco|Pexels: Waldemar Brandt

Géminis

Los espera una conversación inesperada con la que sentirán cómo se les abren nuevas puertas. Sus números de la suerte son: 11, 25 y 50.

Cáncer

Es necesario que prioricen su paz mental y recuerden que el ruido externo es pasajero. Sus números de la suerte son: 02, 18 y 36.

Leo

Tu brillo natural atrae grandes oportunidades, debes aprovecharlas. Tus números son: 09, 27 y 41.

Los números de la suerte pueden ayudar a tener buena fortuna en juegos de azar|Pexels: Pavel Danilyuk

Virgo

En la jornada de hoy te darás cuenta de que todo lo que has sembrado da sus frutos. Tus números de la suerte son: 05, 14 y 30.

Libra

El equilibrio llegará a tu vida tras una decisión valiente, tus números de la suerte son: 06, 21 y 45.

Escorpio

La transformación que buscas empieza en tu interior. Tus números son: 08, 13 y 52.

Sagitario

Estás en el comienzo de un nuevo viaje o aventura y empezarás con la organización. Tus números de la suerte son: 03, 29 y 38.

Estos son los números de la suerte y el mensaje del Universo de tu signo|Pexels: Pavel Danilyuk

Capricornio

Tu constancia recibirá su recompensa de forma tangible. Tus números de la suerte son: 01, 10 y 44.

Acuario

Puedes intentar conectar con personas que vibren en tu misma sintonía. Tus números de la suerte son: 12, 31 y 55.

Piscis

Aprende a confiar en el flujo de la vida; actualmente, todo estará en orden. Tus números de la suerte son: 15, 24 y 60.

