Horóscopo de HOY viernes 20 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 20 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 20 de marzo de 2026

Hoy, viernes 20 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día marca un renacer personal y te impulsa a iniciar un nuevo ciclo con mayor determinación. El equinoccio de primavera potencia tu vitalidad y te invita a tomar decisiones que favorezcan tu equilibrio y crecimiento.

: la energía del día marca un renacer personal y te impulsa a iniciar un nuevo ciclo con mayor determinación. El equinoccio de primavera potencia tu vitalidad y te invita a tomar decisiones que favorezcan tu equilibrio y crecimiento. Tauro : la jornada invita a bajar el ritmo y a escuchar con atención tus necesidades internas. El equinoccio de primavera sugiere soltar cargas del pasado para abrir espacio a mayor estabilidad y claridad.

: la jornada invita a bajar el ritmo y a escuchar con atención tus necesidades internas. El equinoccio de primavera sugiere soltar cargas del pasado para abrir espacio a mayor estabilidad y claridad. Géminis : el día favorece encuentros y conversaciones que despiertan nuevas ideas y posibilidades. Podrías encontrar oportunidades interesantes si decides organizar mejor tu tiempo y tus recursos.

: el día favorece encuentros y conversaciones que despiertan nuevas ideas y posibilidades. Podrías encontrar oportunidades interesantes si decides organizar mejor tu tiempo y tus recursos. Cáncer : la energía disponible te impulsa a enfocarte en metas que requieren compromiso y constancia. El equinoccio de primavera puede marcar un punto de partida para avanzar en proyectos que aporten mayor seguridad.

: la energía disponible te impulsa a enfocarte en metas que requieren compromiso y constancia. El equinoccio de primavera puede marcar un punto de partida para avanzar en proyectos que aporten mayor seguridad. Leo : la jornada despierta entusiasmo y deseos de expandirte hacia nuevas experiencias. El equinoccio de primavera te impulsa a confiar en tus decisiones y a buscar caminos que te aporten crecimiento y satisfacción.

: la jornada despierta entusiasmo y deseos de expandirte hacia nuevas experiencias. El equinoccio de primavera te impulsa a confiar en tus decisiones y a buscar caminos que te aporten crecimiento y satisfacción. Virgo : el día invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios que están ocurriendo en tu entorno. Una actitud prudente te permitirá reorganizar compromisos y encontrar mayor estabilidad.

: el día invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios que están ocurriendo en tu entorno. Una actitud prudente te permitirá reorganizar compromisos y encontrar mayor estabilidad. Libra : la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la forma en que compartes tus planes con otros. El equinoccio de primavera favorece nuevos comienzos en vínculos importantes.

: la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la forma en que compartes tus planes con otros. El equinoccio de primavera favorece nuevos comienzos en vínculos importantes. Escorpio : la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden ayudarte a sentirte más equilibrado. Pequeños cambios pueden traer mejoras en tu organización y en la forma en que administras tus recursos.

: la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden ayudarte a sentirte más equilibrado. Pequeños cambios pueden traer mejoras en tu organización y en la forma en que administras tus recursos. Sagitario: el día despierta creatividad y ganas de disfrutar momentos que te generen entusiasmo. El equinoccio de primavera impulsa nuevas oportunidades para conectar con personas y proyectos inspiradores.

el día despierta creatividad y ganas de disfrutar momentos que te generen entusiasmo. El equinoccio de primavera impulsa nuevas oportunidades para conectar con personas y proyectos inspiradores. Capricornio : la energía disponible invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar claridad y estabilidad.

: la energía disponible invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar claridad y estabilidad. Acuario : la jornada favorece la comunicación y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. El equinoccio de primavera puede traer propuestas o movimientos que impulsen tu crecimiento.

: la jornada favorece la comunicación y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. El equinoccio de primavera puede traer propuestas o movimientos que impulsen tu crecimiento. Piscis: el día te impulsa a enfocarte en la forma en que utilizas tu tiempo y tus recursos. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y avanzar con mayor tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: