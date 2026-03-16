Los números son una de las formas de conexión entre el mundo espiritual y el terrenal, según las creencias de la astrología y la numerología. Esto indica que hay un significado oculto en cada cifra que vemos, especialmente sí su aparición en nuestra vida cotidiana es repetitiva

En este sentido, expertos en la materia han revelado qué están tratando de decirte tus ángeles guardianes, dependiendo del número espejo que estés viendo y qué puedes hacer para seguir los consejos de tus guías espirituales.

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El significado de ver números repetidos

Ver números repetidos suele significar que hay un mensaje importante que hemos estado ignorando. Generalmente se manifiestan a través de cifras espejo o mágicas, las más comunes y lo que quieren decir, son:

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Es un número espiritual que significa la activación de nuevos portales, el inicio de algo nuevo o la respuesta de que nuestras oraciones están siendo escuchadas por nuestros guías espirituales.

Los números espejo pueden hacerse presentes en las horas del día|Pexels: Moose Photos

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Quiere decir que el éxito en tu vida está a punto de llegar. Habla de cambios inminentes que te conducirán a un mejor camino en la vida.

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Son números espejo cuyo significado nos revela que debemos renacer, hacer un cambio completo para comenzar de nuevo, eliminar la carga de energía negativa y reconectar con uno mismo.

El número 0 está asociado con el renacimiento y la conexión con uno mismo|Pexels: Magda Ehlers

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Habla de ciclos positivos que están a punto de comenzar, aunque para obtenerlos se nos pide aumentar la confianza en nosotros mismos.

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Indica la llegada de un amor apasionado que cambiará por completo nuestra idea de las relaciones, aunque también podría conllevar riesgos, es una invitación a experimentarlo.

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Alguien podría estar enamorado de ti en secreto y estar pensando constentamente en el vínculo que los une.

El número 1 en modo espejo indica que hay alguien enamorado de ti|Pexels: KoolShooters

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Es un mensaje que nos habla de la dualidad que habita en nuestras vidas, o de la toma de una decisión importante. Se debe trabajar en uno mismo y mantener la confianza para conseguir las respuestas.

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Es la confirmación de que estamos en el camino correcto y que por el momento no necesitamos cambiar para obtener el éxito.