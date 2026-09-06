Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 7 de septiembre
Conoce cuáles son los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 7 de septiembre y atrae la buena fortuna a tu vida ganando la lotería
Hoy, tus números de la suerte te enviarán todas las bendiciones del universo para obtener premios en juegos de azar o la lotería y al mismo tiempo una guía sobre lo que te depara durante toda la jornada.
El día arranca bajo los intesos efectos del reciente eclipse lunar en el eje Virgo-Piscis, invitándonos a todos a soltar viejas estructuras emocionales, limpiar hábitos que ya no nos sirven y hacer espacio para lo nuevo.
Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026
Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 7 de septiembre
- Aries
El eclipse ha movido tus cimientos para que dejes de cargar con responsabilidades que no te corresponden.
Números de la suerte: 06, 24 y 64.
- Tauro
Urano continúa revisando tus finanzas y tu seguridad. El universo te dice hoy que la verdadera estabilidad no está en lo material.
Números de la suerte: 18, 29 y 37.
- Géminis
Los vientos del cambio están despejando tu mente.
Números de la suerte: 01, 13 y 32.
- Cáncer
Has pasado por días de alta sensibilidad emocional, pero la marea empieza a bajar.
Números de la suerte: 12, 23 y 27.
- Leo
Con la Luna entrando en tu signo, recuperas el magnetismo y la vitalidad que sentías apagados.
Números de la suerte: 01, 14 y 22.
- Virgo
Con el Sol y Mercurio en tu signo, tu claridad mental es tu mayor superpoder hoy.
Números de la suerte: 15, 24 y 48.
- Libra
Marte en tu signo te impulsa a tomar acción en tus relaciones.
Números de la suerte: 03, 14 y 22.
- Escorpio
Estás en las vísperas de recibir a Venus en tu signo, lo que encenderá tus pasiones.
Números de la suerte: 08, 13 y 26.
- Sagitario
La energía de hoy expande tus fronteras mentales.
Números de la suerte: 03, 25 y 31.
- Capricornio
Los astros te invitan a poner orden en temas compartidos, herencias o finanzas conjuntas.
Números de la suerte: 01, 08 y 25.
- Acuario
Las relaciones espejo están muy activas hoy.
Números de la suerte: 08, 23 y 54.
- Piscis
Al haber sido el epicentro del reciente eclipse, tu sensibilidad está a flor de piel.
Números de la suerte: 01, 08 y 10.