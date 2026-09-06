Hoy, tus números de la suerte te enviarán todas las bendiciones del universo para obtener premios en juegos de azar o la lotería y al mismo tiempo una guía sobre lo que te depara durante toda la jornada.

El día arranca bajo los intesos efectos del reciente eclipse lunar en el eje Virgo-Piscis, invitándonos a todos a soltar viejas estructuras emocionales, limpiar hábitos que ya no nos sirven y hacer espacio para lo nuevo.

Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 7 de septiembre

Aries

El eclipse ha movido tus cimientos para que dejes de cargar con responsabilidades que no te corresponden.

Números de la suerte: 06, 24 y 64.

Tauro

Urano continúa revisando tus finanzas y tu seguridad. El universo te dice hoy que la verdadera estabilidad no está en lo material.

Números de la suerte: 18, 29 y 37.

Géminis

Los vientos del cambio están despejando tu mente.

Números de la suerte: 01, 13 y 32.

Cáncer

Has pasado por días de alta sensibilidad emocional, pero la marea empieza a bajar.

Números de la suerte: 12, 23 y 27.

Estos son los números de la suerte que traerán fortuna a tus signos del zodíaco|Markus Winkler

Leo

Con la Luna entrando en tu signo, recuperas el magnetismo y la vitalidad que sentías apagados.

Números de la suerte: 01, 14 y 22.

Virgo

Con el Sol y Mercurio en tu signo, tu claridad mental es tu mayor superpoder hoy.

Números de la suerte: 15, 24 y 48.

Libra

Marte en tu signo te impulsa a tomar acción en tus relaciones.

Números de la suerte: 03, 14 y 22.

Escorpio

Estás en las vísperas de recibir a Venus en tu signo, lo que encenderá tus pasiones.

Números de la suerte: 08, 13 y 26.

Estos números de la suerte traerpan fortuna a todos los signos del zodíaco|Pexels: Pavel Danilyuk

Sagitario

La energía de hoy expande tus fronteras mentales.

Números de la suerte: 03, 25 y 31.

Capricornio

Los astros te invitan a poner orden en temas compartidos, herencias o finanzas conjuntas.

Números de la suerte: 01, 08 y 25.

Acuario

Las relaciones espejo están muy activas hoy.

Números de la suerte: 08, 23 y 54.

Piscis

Al haber sido el epicentro del reciente eclipse, tu sensibilidad está a flor de piel.

Números de la suerte: 01, 08 y 10.

