Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy miércoles 25 de marzo

La posición de los planetas y constelaciones puede definir el futuro de cada signo del zodíaco, icluyendo sus números de la suerte para obtener fortuna en cuestiones de la lotería.

Hoy te presentamos cuáles son las cifras mágicas de cada integrante de la rueda zodiacal, así como el mensaje que les envía el Universo para que obtengan éxito durante la jornada de este miércoles 25 de marzo de 2026.

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco

Aries

Se les pide tomar decisiones importantes en el ámbito emocional y alinear su impulso natural con una dirección clara. Sus números de la suerte son: 07, 21 y 33.

Tauro

Deben mantenerse fuertes y firmes, ya que su perseverancia será clave para obtener resultados materiales. Sus números de la suerte son: 05, 11 y 28.

Géminis

Si expresan con claridad lo que sienten se les abrirán nuevas puertas y podrán sanar. Sus números de la suerte son: 02, 14 y 25.

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco para hoy miércoles 25 de marzo|Pexels: DS stories

Cáncer

Deben honrar y seguir su intuición por encima de su lógica. La Luna les ayudará a obtener estabilidad emocional. Sus números de la suerte son: 01, 17 y 29.

Leo

Su brillo personal será magnético, solo deben confiar en su capacidad de liderar y crear. Sus números son: 03, 05 y 19.

Virgo

El orden te dará paz y enfocarte en detalles prácticos te traerá libertad de estrés. Sus números de la suerte son: 04, 16 y 22.

Libra

Un gesto amable podrá transformar de manera positiva tu entorno laboral. Tus números son: 06, 15 y 24.

La buena fortuna les sonreirá a los signos con sus números de la suerte|Pexels: Sóc Năng Động

Escorpio

Hoy es un día para la transformación profunda, pero debes dejar ir lo que ya no te sirve. Tus números de la suerte son: 08, 13 y 21.

Sagitario

Son momentos de expansión, debes confiar en tu buena fortuna y lanzarte a la aventura. Tus números de la suerte son: 03, 12 y 27.

Capricornio

Aprende a trabajar en silencio y mantente constante porque pronto te llegará una recompensa. Tus números son:08, 22 y 35.

Estos son los números de la suerte de cada integrante de la rueda zodiacal|Pexels: Pavel Danilyuk

Acuario

Tienes un poder personal que irá en crecimiento. Es el momento ideal para cerrar ciclos. Tus números de la suerte son: 09, 11 y 30.

Piscis

Puedes reconcetar con tu identidad y liberarte de cargas ajenas para poder brillar. Tus números de la suerte son: 02, 03 y 07.