5 diseños de piñatas caseras de Masha y el Oso, ideales para los cumpleaños infantiles

Una de las series animadas más vistas por los niños en la actualidad es Masha y el Oso, teniendo en cuenta que se trata de un dibujo animado de origen ruso que trata la historia de Masha, una pequeña niña que vive aventuras junto a un Oso y en donde van viviendo nuevas aventuras y experiencias. Por eso, es que ha trascendido la pantalla y se la puede ver en temática de muchos cumpleaños infantiles y por eso, es que la piñata no puede faltar, porque te compartiremos cinco diseños para que tengas en cuenta.

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Si bien Masha y el Oso se estrenó en Rusia en el año 2007, recién en el último tiempo ha logrado la popularidad y es por eso que es uno de los dibujos animados más elegidos por los niños, ya que se trata de una pequeña niña que vive aventuras junto a un Oso y que transmite valores, amistad, compañerismo y demás.

Es por este motivo que la popularidad de Masha y el Oso ha trascendido el mundo de la pantalla chica y se ha convertido en accesorios, temas de decoración de fiestas infantiles. Y cuando hablamos de cumpleaños infantiles, si hay un accesorio que no puede faltar nunca es la presencia de la piñata, que no es necesario ser un experto en decoración para armar una, y es que con algunos materiales la podremos tener listas.

Qué necesitas para las piñatas de Masha y el Oso

En esta ocasión, si tu pequeño es fanático de Masha y el Oso, y quiere un cumpleaños personalizado con estos dos simpáticos personajes, que mejor que pensar en algunos diseños de piñatas para que hagas. Te vamos a dejar cinco diseños, pero antes necesitas de algunos materiales básicos como pedazos de cartón grandes, tijeras, pegamento, cinta adhesiva, papel foami, papel crepé rosa y marrón.

5 diseños de piñatas de Masha y el Oso

Piñata de la silueta de Masha

Piñata de Masha y el Oso

Piñata numérica con las imágenes de Masha y el Oso

Piñata del Oso

Piñata con el rostro de Masha