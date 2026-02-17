El significado el eclipse solar del 17 de febrero de 2026 para cada signo del zodiaco

El eclipse solar que tendrá lugar este martes 17 de febrero de 2026 y que se produce junto a la Luna Nueva en Acuario, marca uno de los eventos astrológicos más importantes del año. Este evento astrológico simboliza un comienzo, cierre de ciclo y giro de destino que impacta tanto a nivel individual como colectivo.

En astrología, la energía de los eclipses no se vive solo en el momento exacto en que ocurren, sino que su influencia se extiende en el tiempo. Así es como estos eventos cósmicos activan procesos de transformación que se desarrollan a lo largo de los meses siguientes.

Durante los próximos 6 meses, muchas personas tendrán que tomar decisiones inevitables que traerán revelaciones internas y cambios estructurales. Este eclipse de Sol en Acuario invita a cada signo a replantear su identidad, su vínculo con la libertad, la tecnología, los grupos y la manera en que se proyecta hacia el futuro.

Eclipse solar en Acuario: predicciones para cada signo del zodiaco en 2026

Aries : inicia un nuevo ciclo en su vida social con cambios en amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo. El eclipse lo impulsa a redefinir su rol dentro de grupos y comunidades.

: inicia un nuevo ciclo en su vida social con cambios en amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo. El eclipse lo impulsa a redefinir su rol dentro de grupos y comunidades. Tauro : atraviesa una transformación profesional profunda, con decisiones clave sobre su rumbo laboral, vocación y reconocimiento público.

: atraviesa una transformación profesional profunda, con decisiones clave sobre su rumbo laboral, vocación y reconocimiento público. Géminis : se abre a una expansión mental y espiritual, con oportunidades de estudios, viajes o cambios de creencias que amplían su visión de la vida.

: se abre a una expansión mental y espiritual, con oportunidades de estudios, viajes o cambios de creencias que amplían su visión de la vida. Cáncer : vive procesos de cierre y sanación emocional, especialmente en temas de intimidad, apegos y vínculos kármicos.

: vive procesos de cierre y sanación emocional, especialmente en temas de intimidad, apegos y vínculos kármicos. Leo : enfrenta cambios importantes en relaciones de pareja y sociedades, donde deberá redefinir compromisos y formas de vincularse.

: enfrenta cambios importantes en relaciones de pareja y sociedades, donde deberá redefinir compromisos y formas de vincularse. Virgo : se ve impulsado a modificar rutinas, hábitos y estilo de vida, priorizando su bienestar físico y mental.

: se ve impulsado a modificar rutinas, hábitos y estilo de vida, priorizando su bienestar físico y mental. Libra : inicia una etapa de renacimiento creativo y emocional, animándose a expresar deseos y a vivir el amor desde otro lugar.

: inicia una etapa de renacimiento creativo y emocional, animándose a expresar deseos y a vivir el amor desde otro lugar. Escorpio : atraviesa transformaciones en el hogar, la familia y su base emocional, con posibles mudanzas o cierres de ciclos afectivos.

: atraviesa transformaciones en el hogar, la familia y su base emocional, con posibles mudanzas o cierres de ciclos afectivos. Sagitario : experimenta cambios en su forma de comunicarse con conversaciones reveladoras y decisiones importantes en su entorno cercano.

: experimenta cambios en su forma de comunicarse con conversaciones reveladoras y decisiones importantes en su entorno cercano. Capricornio : vive un proceso de redefinición de valores, dinero y autoestima, replanteando su relación con la seguridad material.

: vive un proceso de redefinición de valores, dinero y autoestima, replanteando su relación con la seguridad material. Acuario : con el eclipse en su signo, inicia el cambio más profundo: una reinvención total de su identidad, imagen personal y proyecto de vida.

: con el eclipse en su signo, inicia el cambio más profundo: una reinvención total de su identidad, imagen personal y proyecto de vida. Piscis: atraviesa un cierre kármico interno, soltando miedos, culpas y patrones inconscientes que lo limitaban.

¿Cuál es el significado energético del eclipse solar en Acuario de febrero de 2026?

A nivel energético, el eclipse solar en Acuario de 2026 activa una vibración de renovación y despertar de conciencia. Es un evento astrológico que invita a cuestionar lo establecido, romper con viejos paradigmas y abrirse a nuevas formas de pensar, vivir y relacionarse con el entorno.

La energía de Acuario, combinada con la Luna Nueva, potencia los inicios alineados con la autenticidad personal, la innovación y la libertad. Este eclipse favorece los cambios radicales, las decisiones valientes y la creación de un futuro más consciente, donde cada persona es llamada a construir su propio camino sin miedo ni pensar en el qué dirán.