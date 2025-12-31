inklusion logo Sitio accesible
Horóscopo Chino 2026: estas son las predicciones del año para el Tigre

Las personas nacidas bajo la influencia del signo del Tigre tendrán este destino el 2026, según el Horóscopo Chino

Horóscopos

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

El año 2026 se perfila como un período de redefiniciones y movimientos intensos para las personas nacidas bajo el signo del Tigre del Horóscopo Chino . En un contexto energético marcado por la necesidad de expansión y cambio, este ciclo invitará a tomar decisiones valientes, aunque también exigirá mayor conciencia sobre los tiempos y las consecuencias de cada acción.

Según la astrología oriental , el 2026 activará la naturaleza inquieta y combativa del Tigre, impulsándolo a romper con estructuras que ya no representan su esencia. La energía disponible favorecerá los comienzos, los desafíos personales y la búsqueda de nuevos horizontes, siempre que se logre canalizar la impulsividad de manera estratégica.

Astrología oriental: estas son las predicciones astrológicas para el Tigre en 2026

En el plano profesional, el año traerá oportunidades de crecimiento ligadas a proyectos innovadores y a cambios de rumbo. La influencia del elemento madera, asociado al Tigre, potenciará la creatividad, el liderazgo y la capacidad de iniciar procesos con visión a futuro.

Sin embargo, será clave evitar enfrentamientos innecesarios y aprender a trabajar en equipo para sostener los avances. En el ámbito emocional, el 2026 se presenta como un período intenso y revelador. Las personas del signo del Tigre podrían experimentar relaciones apasionadas y vínculos que activen transformaciones profundas.

La energía del año invita a revisar patrones afectivos y a equilibrar el deseo de independencia con la necesidad de compromiso y estabilidad emocional. A nivel económico, el ciclo demandará prudencia y planificación. Si bien pueden surgir oportunidades atractivas, el riesgo de decisiones impulsivas estará latente. La recomendación astrológica es apostar por inversiones graduales y evaluar con calma cada movimiento.

¿Cómo son las personas nacidas bajo la influencia del signo del Tigre y en qué años nacieron?

El Tigre es uno de los signos más dinámicos y poderosos del Horóscopo Chino. Regido por el elemento madera, simboliza la expansión, el coraje y la capacidad de liderazgo natural.

Las personas nacidas en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022 se agrupan en este signo representado por el felino. Tienen carisma, un espíritu aventurero y un fuerte sentido de justicia, aunque también pueden mostrar impulsividad y rebeldía.

En su esencia, el Tigre necesita libertad y desafíos constantes para desplegar su potencial. La energía de la Madera refuerza su inclinación al crecimiento, a la acción y a la renovación permanente. Cuando logra equilibrar su intensidad con paciencia y estrategia, el Tigre se convierte en un agente de cambio capaz de inspirar a otros y abrir nuevos caminos.

Horóscopo Chino: ¿Qué signo de la astrología oriental eres según tu año de nacimiento?

  • Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020
  • Buey: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021
  • Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022
  • Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2023
  • Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024
  • Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025
  • Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026
  • Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027
  • Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028
  • Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029
  • Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030
  • Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

Galerías y Notas Azteca UNO