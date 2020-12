FOTOS: ¿Sientes que tu pareja te cela demasiado? La razón podría ser resultado de su signo zodiacal.

¡Conoce el nivel de celos que tienen las personas de acuerdo a su signo zodiacal!

ARIES

Celos: 3er lugar

Es un signo muy pasional, siempre está al pendiente de cualquier movimiento. Aries cuidará en todo momento la relación para que nada ni nadie se interponga en el camino.

TAURO

Celos: 6to lugar

Sin duda, son personas sumamente posesivas, por lo que todo el tiempo querrán tener tu atención, pero deberás ser muy cuidadoso, pues si desconfía de ti, podría durar algún tiempo para que regrese la confianza.

GÉMINIS

Celos: 10mo lugar

No es tan celoso porque sabe realmente lo que es y lo que vale. No hay nada mejor que la confianza en sí mismo, lo que le ayuda a no tomarse tan pecho ese tema.

CÁNCER

Celos: 8vo lugar

A grandes rasgos, este signo zodiacal solo se pondrá celoso si realmente tiene motivos para estarlo, pero puede ser que en algún momento este celoso y lo calle, sin embargo, algún día tendrá que explotar.

LEO

Celos: 5to lugar

¡Cuidado! La intuición es una de sus habilidades y si ve algo extraño podría desatar su rabia, por lo que en ese momento podría sacar lo peor de su ser.

VIRGO

Celos: 9no lugar

No tiene ningún problema en esconder sus celos, pero no es algo bueno, ya que en algún momento podría sacar todo lo acumulado y, entonces sí, provocará que los celos se desborden por completo, así que no juegas con su paciencia.

LIBRA

Celos: 7mo lugar

Cuando Libra tienes celos, no lo oculta para nada, al contrario, no tardará en hacértelo saber. No tienen miedo a expresarlo sinceramente.

ESCORPIO

Celos: 1er lugar

¡Se lleva la corona al más celoso! Es tan extremista que cuando ama con locura y pasión, los celos serán un problema, pero no te preocupes, porque esto sucederá solamente si ve algo extraño a su alrededor.

SAGITARIO

Celos: 11ro lugar

Son tan libres que no se andan preocupando por cualquier cosa, confían con la persona que están, así que esas pequeñeces las deja a un lado, sin embargo, si encuentra algo podría tener un intenso ataque de celos.

CAPRICORNIO

Celos: 4to lugar

Si ve algunas miraditas extrañas, inmediatamente comienza a percibirlo, pero hay que andar con cautela, pues podría investigar a detalle lo que está pasando, ya que los Capricornio no la dejan nada fácil.

ACUARIO

Celos: 12do lugar

Los acuarianos son los menos celosos dentro del zodiaco, pues ellos no se dejan llevar tan fácilmente, ya que son los menos posesivos y alejan rápidamente lo que los hace infelices, antes que aguantar.

PISCIS

Celos: 2do lugar

Su intuición está al mil por ciento y cuando vea algo raro no dudará en preguntarte qué está sucediendo. Si llega a sentirse traicionado podría llegar a hacer una escenita.