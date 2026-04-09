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El premio que recibirá cada signo del zodiaco desde el 9 de abril por la unión de Marte y Neptuno

Marte ha ingresado en Aries y se encuentra en conjunción con Neptuno. Este evento astrológico es beneficioso para todos los signos del zodiaco.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

El clima astrológico de abril de 2026 se ve atravesado por la unión de Marte y Neptuno en Aries, que comienza a sentirse con fuerza desde el 9 de abril. Esta conjunción conecta acción con inspiración y abre un período próspero para cada signo del zodiaco.

Aunque Marte acaba de ingresar en Aries, donde permanecerá hasta el 18 de mayo, y Neptuno transita lentamente los primeros grados de dicha casa zodiacal, su cercanía energética sigue activa tras su paso conjunto por Piscis. Esta transición impulsa a actuar con mayor sensibilidad, intuición y propósito. Cada signo recibirá un premio distinto, ligado a su capacidad de alinear acción con enfoque.

Conjunción de Marte y Neptuno en Aries: el premio que recibirá cada signo del zodiaco desde el 9 de abril

  • Aries: una nueva claridad interna te permite avanzar con más seguridad. El premio llega al conectar acción con propósito.
  • Tauro: una situación que parecía confusa comienza a resolverse. Recibes paz mental y una nueva perspectiva.
  • Géminis: tus ideas encuentran dirección. El premio llega en forma de inspiración aplicada a proyectos concretos.
  • Cáncer: reconocimiento emocional o profesional. Lo que diste con sensibilidad ahora vuelve en forma positiva.
  • Leo: expansión personal a través de una experiencia reveladora. El premio es un cambio de mirada que te impulsa.
  • Virgo: sanación interna y cierre de etapas. Recibes claridad para soltar lo que ya no suma.
  • Libra: armonía en vínculos. El premio llega en forma de conexión sincera o reconciliación.
  • Escorpio: mejoras en tu entorno cotidiano. Encuentras soluciones prácticas desde un enfoque más intuitivo.
  • Sagitario: creatividad e inspiración en alza. El premio es una idea o proyecto que comienza a tomar forma.
  • Capricornio: equilibrio entre lo emocional y lo práctico. Logras ordenar situaciones que antes generaban tensión.
  • Acuario: claridad en la comunicación. El premio llega al poder expresar lo que antes no podías poner en palabras.
  • Piscis: materialización de un deseo. Lo que imaginaste comienza a tomar forma concreta.

Astrología: ¿Cuál es la energía disponible de la unión de Marte y Neptuno en Aries en abril de 2026?

La conjunción de Marte y Neptuno en Aries deja una huella energética profundamente positiva. Esta unión combina la acción (Marte) con la sensibilidad, la intuición y la visión (Neptuno), generando una energía poco común pero altamente creativa.

En astrología, Marte impulsa a actuar, avanzar y decidir, mientras que Neptuno invita a soñar, conectar con lo espiritual y percibir más allá de lo evidente. Cuando estos planetas se alinean, se produce una fusión entre impulso y propósito. Esto permite que las acciones estén guiadas por una motivación más profunda.

La energía de este encuentro favorece decisiones, actos de valentía con sentido y avances que no solo buscan resultados inmediatos, sino también coherencia interna. Se trata de una influencia positiva porque permite conectar con lo que realmente importa y transformar sueños en acciones concretas.

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