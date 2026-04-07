Los signos premiados por el universo del 9 de abril al 18 de mayo gracias a Marte en Aries

El cielo astrológico de abril y mayo de 2026 se enciende con la llegada de Marte a Aries. Este tránsito planetario estará activo desde el 9 de abril hasta el 18 de mayo y promete dinamismo, impulso y avances concretos en la vida de las personas de varios signos del zodiaco.

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Según la astrología, este movimiento planetario marca el inicio de una etapa donde la acción, la valentía y la determinación serán protagonistas. Marte (planeta de la energía, la iniciativa y la acción) ingresará en Aries: el signo que rige naturalmente. Esto potencia su influencia al máximo, generando un clima ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y avanzar sin tantas dudas.

¿Cuáles son los signos más beneficiados por el tránsito de Marte en Aries de abril-mayo 2026?

Aries : con Marte en tu signo, tu energía se multiplica. Es un período clave para iniciar proyectos, tomar decisiones y avanzar con determinación.

: con Marte en tu signo, tu energía se multiplica. Es un período clave para iniciar proyectos, tomar decisiones y avanzar con determinación. Géminis : este tránsito impulsa tus ideas y proyectos. La buena suerte llega al animarte a actuar y conectar con nuevas oportunidades.

: este tránsito impulsa tus ideas y proyectos. La buena suerte llega al animarte a actuar y conectar con nuevas oportunidades. Leo : la energía de fuego te favorece directamente. Es un momento ideal para expandirte, liderar y destacarte.

: la energía de fuego te favorece directamente. Es un momento ideal para expandirte, liderar y destacarte. Libra : se activa tu eje de relaciones. Podrías tomar decisiones importantes en vínculos o recibir propuestas significativas.

: se activa tu eje de relaciones. Podrías tomar decisiones importantes en vínculos o recibir propuestas significativas. Sagitario : uno de los signos más beneficiados. La acción y la expansión se combinan para abrirte caminos nuevos.

: uno de los signos más beneficiados. La acción y la expansión se combinan para abrirte caminos nuevos. Acuario: este tránsito favorece tu comunicación y proyectos. Podrías avanzar con ideas innovadoras y recibir reconocimiento.

Astrología: ¿Cuál es la energía disponible del tránsito de Marte en Aries entre el 9 de abril y el 18 de mayo?

El tránsito de Marte en Aries es uno de los más potentes dentro de la astrología, ya que el planeta se encuentra en su signo regente, lo que potencia al máximo sus cualidades. Entre el 9 de abril y el 18 de mayo de 2026, la energía disponible estará marcada por la acción directa, la iniciativa y el coraje.

Aries es un signo de fuego que impulsa a comenzar, liderar y avanzar sin miedo. Con Marte en esta posición, se activa una fuerza interna que lleva a tomar decisiones y enfrentar desafíos. Es un período ideal para iniciar proyectos, hacer cambios importantes y apostar por lo que se desea.

Sin embargo, esta energía también puede manifestarse como impulsividad o impaciencia, por lo que será importante canalizarla de manera consciente. La clave estará en actuar con determinación, pero sin perder de vista las consecuencias. Para quienes se animen a dar el primer paso, este evento astrológico puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento, abriendo caminos y generando oportunidades que antes parecían lejanas.